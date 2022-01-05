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去年全球航太創紀錄發射144次 大陸第一美俄緊追在後

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
統計數據顯示，中國2021年全年航太發射次數達55次，位居世界第一。（圖／澎湃新聞）
統計數據顯示，中國2021年全年航太發射次數達55次，位居世界第一。（圖／澎湃新聞）

去年全球航太很忙，創下144次軌道級發射紀錄，其中133次獲得成功。其中，據Space Launch Report按火箭上面級製造國家排名的統計數據顯示，中國2021年全年航太發射次數達55次，位居世界第一；美國發射45次，排名第二；俄羅斯發射25次，排名第三。

澎湃新聞報導，歐洲和紐西蘭則各發射6次、日本發射3次、印度發射2次、韓國和伊朗各發射一次但都失利。

中國大陸去年完成55次航太發射，相當於平均6.6天就有一次發射，55次任務中有3次失利。中國航天科技集團有限公司去年完成48次宇航發射，成功率100%，將上百顆（含搭載）太空飛行器送入太空。

今年，中國航太將繼續開啟繁忙模式，將完成載人到太空6次重大任務，包括兩次貨運太空船、兩次神舟太空船和實驗艙一、實驗艙二發射，以及在軌交會對接、出艙活動和太空船返回任務，全面建成太空站；完成長征六號甲運載火箭首飛任務。同時，中國航天科技集團有限公司今年計畫安排40多次宇航發射任務。

而美國去年發射45次，2次失利，一次是去年8月美國航天新創企業Astra的第三次入軌發射嘗試失敗，火箭到達50公里高度後墜海；另一次是去年9月美國螢火蟲宇航公司「阿爾法」二級運載火箭首飛爆炸，在加州空中燒成火球。

美國45次發射中，SpaceX貢獻了31次。SpaceX去年打出全球第一發，全年發射了31次獵鷹9號火箭，成功率100%，打破2020年創下的26次發射紀錄。去年31次發射中，17次是專門部署「星鏈」衛星組網發射。

SpaceX還分別在去年4月和11月兩度送太空人前往國際太空站，執行Crew-2任務和Crew-3任務；去年9月完成為期3天的首次全民用、純商業太空飛行，送4名乘客太空旅遊。

值得注意的是，去年，SpaceX只有2次使用了全新的一級火箭，其餘發射使用的均為回收火箭。

太空人 火箭 美國

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