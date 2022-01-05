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2021年全球航天統計 大陸發射55次超越美俄排名第一

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸2021年航天發射紀錄全球第一。圖為中國航天科技集團旗下的長城公司成功發射「長征二號丙運載火箭」及上面級以「一箭雙星」方式，將巴基斯坦遙感衛星一號和科學實驗衛星，送入預定軌道。(中新社)
大陸2021年航天發射紀錄全球第一。圖為中國航天科技集團旗下的長城公司成功發射「長征二號丙運載火箭」及上面級以「一箭雙星」方式，將巴基斯坦遙感衛星一號和科學實驗衛星，送入預定軌道。(中新社)

據陸媒「澎湃新聞」報導，總計2021年全球航天創下144次軌道級發射紀錄，其中133次獲得成功。中國2021全年航天發射次數達55次，位居世界第一；美國發射45次，排名第二；俄羅斯發射25次，排名第三。

澎湃新聞引述科技網站Ars Technica報導，2021年全球航天共有144次發射，不包括伊朗兩次未宣布的發射，2021年全球航天發射次數超過1967年的139次發射（122次成功）和1976年的131次發射（125次成功）。

此外據「Space Launch Report」統計，按火箭製造國家排名的數據顯示，大陸去年完成55次航天發射，相當於平均6.6天就有一次發射。55次任務中有3次失利。中國航天科技集團有限公司去年完成48次發射，成功率100%，將上百顆（含搭載）航天器送入太空。

而美國去年發射45次，2次失利，一次是去年8月美國航天初創企業Astra的第三次入軌發射嘗試失敗，火箭到達50公里高度後墜海。另一次是去年9月美國螢火蟲宇航公司「阿爾法」二級運載火箭首飛爆炸，在加州空中燒成火球。

在美國45次發射中，SpaceX貢獻了31次。SpaceX去年打出全球第一發，全年發射31次獵鷹9號火箭，成功率100%，打破2020年創下的26次發射紀錄。去年31次發射中，17次是專門部署「星鏈」衛星組網發射。

排名第三的俄羅斯發射了25枚運載火箭，與2019年的發射次數持平。25次發射中，遭遇2次失利。此外，歐洲和紐西蘭各發射6次，日本發射3次，印度發射2次，韓國和伊朗各發射一次但都失利。

2021年可謂大陸太空行動密集的一年，除了成功發射天宮太空站首個艙段天和核心艙外，分別在去年6月與10月發射神舟十三號，載三名太空人入太空。

太空人 美國 火箭

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