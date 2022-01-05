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疫情加國際抵制 中國勉力辦冬奧

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
在外交抵制與國際疫情升溫的壓力下，中國稱仍有信心能夠順利舉辦冬奧。（Photo by Peter Burgess on Flickr under C.C. License）
在外交抵制與國際疫情升溫的壓力下，中國稱仍有信心能夠順利舉辦冬奧。（Photo by Peter Burgess on Flickr under C.C. License）

疫情、外交抵制雙重夾擊，中國仍信心舉辦冬奧！中國不滿國際上的外交抵制，認為是美國的「政治操作」。而針對國際再度升溫的疫情，中國當局將進行「隔離泡泡」的政策，所有與冬奧相關的工作人員於4日起，都禁止與外界接觸。

各國抵制，不派代表

BBC》報導，國際指控中國對新疆維吾爾族做出種族滅絕行為，並引起外界的憤怒撻伐，更延燒到2月即將舉辦的中國冬季奧運。目前，已有許多國家以不派代表的方式，進行外交抵制，包括美國、澳洲與英國等歐美國家。現在連伊斯蘭國家也呼籲共同抵制北京冬奧

全球伊瑪目理事會（The Global Imams Council，GIC）已於去年底發出聲明宣布，「抵制北京冬奧」，譴責中國以壓迫、獨裁的方式，侵犯維吾爾族穆斯林的基本人權。該組織更呼籲，禁止任何穆斯林參與、出席2022年的北京冬奧。

懲罰運動員？

針對國際上的外交抵制，中國劍指美國回應表示，美國利用冬奧進行政治操縱，並聲稱將採取「堅決反制措施」。但部份西方國家，如法國、義大利都不會加入抵制行列，法國總統馬克宏指出，外交抵制是「流於形式且無關緊要的。」

其他反對聲浪認為，參與國際體育競賽是體育外交的寶貴機會，也是共同形成國際監督的重要一環。他們也說，冷戰時間發生的抵制1980年和1984年奧運所造成的政治影響非常小，但是最終受懲罰的是運動員。

對防疫措施有信心

此外，國際疫情再創高峰，外界擔憂，世界各地運動好手齊聚一堂的冬奧運動會，恐成為下一個疫情爆發點。目前歐、美多國每日新增超過10萬人以上。法國政府於3日再提高防疫強度，除強迫全國遠距辦公、降低戶外活動人數上限，也關閉夜店等措施，比利時當局則關閉電影院與音樂廳，全面禁止室內聚集活動，都足見疫情已更加嚴重。

針對中國與國際間，新冠肺炎疫情仍肆虐，但距離冬奧開場卻僅剩一個月的時間。《半島電視台》報導，中國於4日開始，與冬奧比賽相關的工作人員，包括志工、清潔工、廚師等，都將進入「隔離泡泡」中數週，無法與外界進行接觸。

而來自世界各地的運動員也需要在到達北京當天進入隔離泡泡，除非完全接種疫苗，否則將面臨 21 天的隔離期，每天接受檢疫，並且必須始終佩戴口罩。奧運組織委員會媒體部負責人趙衛東表示，北京已經「做好了充分的準備」。

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