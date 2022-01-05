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立陶宛總統「認錯」 陸外交部籲：糾正錯誤、重回一中
據外電報導，立陶宛總統諾賽達4日表示，立國政府允許台灣以「台灣」之名在該國設立代表處是個「錯誤」，影響了立陶宛和中國大陸的關係。對此，大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會上回應稱，「認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，回到一個中國原則上來。」
汪文斌指出，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脫，無助於問題的解決，也無助於中立關系的改善。
汪文斌還說，「我們也正告台灣當局，謀求『台獨』分裂行徑，必將以失敗而告終」。
「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日在立陶宛成立後，引發北京當局強烈不滿，痛批立陶宛違反一個中國政策，從而將與立陶宛的關係降為「代辦級」。
中國大陸還經濟施壓立陶宛，除海關不處理來自立陶宛的產品，並傳出其他歐盟國家產品中若有使用立陶宛所生產的零組件，也會遭到波及。
去年12月下旬，一批立陶宛生產的深色蘭姆酒就遭中國大陸拒收。在我政府協調下，最後這批酒由台酒公司全數收購，預計本月9日到港，月底就可望在台上市。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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