快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛總統「認錯」 陸外交部籲：糾正錯誤、重回一中

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
我「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作，引發兩岸另一波外交戰。（取自外交部網站）
我「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作，引發兩岸另一波外交戰。（取自外交部網站）

據外電報導，立陶宛總統諾賽達4日表示，立國政府允許台灣以「台灣」之名在該國設立代表處是個「錯誤」，影響了立陶宛和中國大陸的關係。對此，大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會上回應稱，「認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，回到一個中國原則上來。」

汪文斌指出，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脫，無助於問題的解決，也無助於中立關系的改善。

汪文斌還說，「我們也正告台灣當局，謀求『台獨』分裂行徑，必將以失敗而告終」。

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日在立陶宛成立後，引發北京當局強烈不滿，痛批立陶宛違反一個中國政策，從而將與立陶宛的關係降為「代辦級」。

中國大陸還經濟施壓立陶宛，除海關不處理來自立陶宛的產品，並傳出其他歐盟國家產品中若有使用立陶宛所生產的零組件，也會遭到波及。

去年12月下旬，一批立陶宛生產的深色蘭姆酒就遭中國大陸拒收。在我政府協調下，最後這批酒由台酒公司全數收購，預計本月9日到港，月底就可望在台上市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立陶宛 汪文斌 兩岸關係

延伸閱讀

駐外使館狀況頻傳 江啟臣：吳釗燮將帥無能累死三軍

【重磅快評】蘭姆酒外交的亢奮、魔幻與現實

朝野批卸責欠解釋 外交部籲吳進木釋疑「入籍尼國未歸國」

立陶宛外交部不評論總統台灣相關發言 未要求改名

相關新聞

立陶宛總統「認錯」 陸外交部籲：糾正錯誤、重回一中

據外電報導，立陶宛總統諾賽達4日表示，立國政府允許台灣以「台灣」之名在該國設立代表處是個「錯誤」，影響了立陶宛和中國大陸...

中共伸手進國際？投入巨額強化網路監控

美國媒體近日報導，中共積極將針對中國人民的網路監控手法擴張國外，從臉書、推特等主要社群網路平台大規模蒐集批評中共當局的言論與情資，中共中央宣傳部、國家安全和軍警機構都是幕後黑手。

減少殘疾 大陸要求提高婚前、產前檢查率

為預防殘疾、減少殘疾，大陸國務院5日公開發布《國家殘疾預防行動計劃（2021—2025年）》，內容對到2025年之前，提...

習近平：有信心、有能力 為世界奉獻一屆精彩的冬奧盛會

再不到一個月時間，北京冬奧就將登場。新華社報導，大陸國家主席習近平4日在北京視察2022年冬奧會、冬殘奧會籌備工作時強調...

袁國勇：香港第五波疫情已開始 籲取消大型集會

Omicron毒株已在香港社區傳播，香港政府專家顧問袁國勇說，香港社區可能已形成隱形傳播鏈，技術上第五波疫情已經開始，港...

悲！西安懷八月身孕女子無法入院 站醫院門外等到流產

西安封城讓城內民眾叫苦連天，許多人抱怨糧食物資短缺到得以物易物，一位懷八個月身孕的準媽媽，還因篩檢問題無法入院，站在醫院大門外等待兩個多小時不幸流產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。