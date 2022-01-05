習近平：有信心、有能力 為世界奉獻一屆精彩的冬奧盛會

再不到一個月時間，北京冬奧就將登場。新華社報導，大陸國家主席習近平4日在北京視察2022年冬奧會、冬殘奧會籌備工作時強調，辦好北京冬奧會、冬殘奧會，是中國向國際社會作出的莊嚴承諾。他表示，經過幾年努力，各項籌備工作基本就緒，中國完全有信心、有能力為世界奉獻一屆精彩、非凡、卓越的奧運盛會。

習近平4日在北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧陪同下，前往北京冬奧體育場館、媒體中心、訓練基地視察籌備情況。

習近平指出，要堅持「綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」的理念，突出科技、智慧、綠色、節儉特色。無論是新建場館還是場館改造，都要注重綜合利用和低碳使用，集合體育賽事、群眾健身、文化休閒、展覽展示、社會公益等多種功能。

在來到北京冬奧會、冬殘奧會的主媒體中心視察時，習近平強調，對北京冬奧會、冬殘奧會來講，做好新冠肺炎疫情防控工作是最大的考驗。受疫情影響，北京冬奧會、冬殘奧會現場觀賽受到很大限制，新聞傳播比往屆更加重要。

他要求，主媒體中心要做好各項運行、服務、保障工作，既要保障好各項新聞報導和傳輸轉播功能的安全運行，又要確保疫情防控安全。要嚴格落實「雙閉環」管理，完善場館防疫措施，盡最大努力防止疫情發生。

習近平在與北京冬奧運行管理、服務保障人員和志願者交流時說，「成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，不僅可以增強我們實現中華民族偉大復興的信心，而且有利於展示我們國家和民族致力於推動構建人類命運共同體，陽光、富強、開放的良好形象，增進各國人民對中國的了解和認識」。

他要求冬奧運行管理、服務保障人員和志願者，「振奮精神、鼓足幹勁，團結協作、共同努力」，確保冬奧期間各項服務保障工作順利，讓各國參賽人員充分感受到中國人民的熱情好客和文明禮貌，「感受到春天般的溫暖」。