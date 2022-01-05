袁國勇：香港第五波疫情已開始 籲取消大型集會

Omicron毒株已在香港社區傳播，香港政府專家顧問袁國勇說，香港社區可能已形成隱形傳播鏈，技術上第五波疫情已經開始，港府可能需要考慮停課和縮短餐廳內用時間。

據《星島日報》5日報導，香港大學微生物系講座教授袁國勇在電台節目透露，據了解，香港還有其他源頭不明的個案有待公布，顯示社區可能已形成隱形傳播鏈。他表示，技術上第五波疫情已經開始，並呼籲香港市民應暫停舉辦大型聚會。他還提到，若社區源頭不明案例持續增加，港府將需要考慮停課和縮短餐廳內用時間。

針對香港政府宣布擴大疫苗氣泡適用範圍，袁國勇認為，這是一個好的開始，雖然目前未能估計新措施的成效，不過若香港疫苗接種率達到九成或以上，部分社交距離措施或可放寬。

但他也強調，香港的疫苗接種率仍太低，部分不願接種疫苗的長者和長期病患者一旦感染，死亡個案會增加，政府別無選擇。

香港特區政府昨天宣布從下月24日起市民須至少接種一劑疫苗，才能進入餐騰、酒店、政府場所和學校等地方。政府宣布消息後，不少香港市民趕著到香港疫苗接種中心預約接種第一劑疫苗，多個疫苗接種中心出現人潮。疫苗接種中心醫務總監郭寶賢說，接種疫苗人數近日倍增，每日接種數達2,400劑，達到最高承載量。

香港食物及衛生局局長陳肇始上月31日稱，首次發現Omicron變異株在當地傳播，反映有輸入性病例進入社區，其中涉及違反居家隔離規定外出致他人感染的國泰航空貨機機組人員。

相關人員上個月27日在九龍又一城望月樓用餐，引發群組感染，當日相關時段的用餐人員中，仍有6人未找到。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮前天通報稱，望月樓群組目前涉及5起確診和一起初步陽性病例，當局正就此進行調查。