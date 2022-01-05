悲！西安懷八月身孕女子無法入院 站醫院門外等到流產

西安封城讓城內民眾叫苦連天，許多人抱怨糧食物資短缺到得以物易物，一位懷八個月身孕的準媽媽，還因核酸檢驗問題無法入院，站在醫院大門外等待兩個多小時不幸流產。

一名自稱是該名孕婦家屬的西安民眾，在4日晚間在微博發文表示，小姨子於1日因肚子疼打不通120，隨後打110便將她送往醫院。她於當天晚上8點多抵達西安高新醫院，但旋即被擋在醫院門口，醫院稱她因為核酸檢驗問題而無法入院，孕婦便一直在門外等到晚上10點多大出血，已八個月大的嬰兒就這樣流產了。

陜西婦聯回應稱，已向高層上報，相關單位部門正在著手調查該案，但仍舊止不住大陸民眾在微博罵聲連連。網友瘋傳孕婦在院外出血的照片，稱「世界終於透過這件事情認識了西安。」