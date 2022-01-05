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西安封城人民拿iPhone換米 Switch換泡麵、饅頭 鄰居對話讓人動容

聯合新聞網 / 綜合報導
BBC報導，西安城內極缺食物，人民正在用以物易物的方式，換取急需的食物、白菜和泡麵等民生物資。擷自BBC
BBC報導，西安城內極缺食物，人民正在用以物易物的方式，換取急需的食物、白菜和泡麵等民生物資。擷自BBC

中國新冠疫情日益嚴重，西安自去(2021)年12月23日封城已將近兩周，全城約有1300萬人被迫居家隔離，還一度傳出城內將在疫情下違規的民眾遊街示眾的情形。BBC報導，由於在城市內極缺食物，人民正在用以物易物的方式，換取急需的食物、白菜和泡麵等民生物資。

BBC報導，從中國網友釋出的微博照片中，有人用iPhone手機或平板電腦換一包白米，還有拿最新的任天堂Switch換取一包泡麵和兩顆饅頭，有人用洗碗精換蘋果，用衛生棉或香菸換蔬菜。儘管西安當局聲稱會供應免費食物並且「送貨到府」，但仍有許多民眾抱怨糧食短缺，並未獲得政府援助。當地民眾甚至以電玩、手機與同棟樓的鄰居交換食物。

西安民眾利用微博發聲，表示當地的菜販「賺翻了」。他花40元人民幣（約172元台幣）只能買到十根辣椒，或改買六顆番茄或兩顆白菜。有人形容：「市民無助到退回以物易物的時代。」但也有人發現，此時此刻真是天涯若比鄰，「在以物易物的生活中，認識了很多新朋友，世上還是好人多」。

微博也有人PO出與鄰居每日以物易物的對話擷圖，「我給你放門口，這麼多夠嗎？」、「太感謝了！我上來取」、「不客氣，掛門把手上啦」。「你要大豫竹嗎？我再給你一袋」。鄰居們願意在非常時期分享彼此有限的物資，很讓人動容。

西安民眾發揮天涯若比鄰的互助精神，互相換取食物度過封城難關。擷自微博
西安民眾發揮天涯若比鄰的互助精神，互相換取食物度過封城難關。擷自微博

西安民眾發揮天涯若比鄰的互助精神，互相換取食物度過封城難關。擷自微博
西安民眾發揮天涯若比鄰的互助精神，互相換取食物度過封城難關。擷自微博

疫情 封城

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