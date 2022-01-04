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習近平發布共軍全軍開訓動員令 要求練就能戰善戰

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中共中央總書記、中共國家主席習近平4日簽署（中共）中央軍委2022年1號命令，向全軍發布開訓動員令。（圖／取自新華社）
中共中央總書記、中共國家主席習近平4日簽署（中共）中央軍委2022年1號命令，向全軍發布開訓動員令。（圖／取自新華社）

中共中央軍委主席習近平4日簽署（中共）中央軍委2022年1號命令，向共軍全軍發布開訓動員令，命令2022年軍事訓練開訓，全軍要全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅，戰員要刻苦訓練、科學訓練、安全訓練，練強指揮能力、練好戰鬥本領、練硬戰鬥作風。

新華網報導，開訓動員令提出，共軍全軍各級要準確把握國家安全和軍事鬥爭形勢變化，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，大力推進戰訓耦合，大力推進體系練兵，大力推進科技練兵，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅。

開訓動員令稱，戰員要弘揚一不怕苦、二不怕死戰鬥精神，刻苦訓練、科學訓練、安全訓練，練強指揮能力、練好戰鬥本領、練硬戰鬥作風，以昂揚精神面貌和一流練兵成效迎接中共二十大勝利召開。

中共 戰爭 習近平

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