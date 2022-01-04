立場新聞事件 陸國台辦：「亂港謀獨的罪惡」必遭清算

香港警方近期針對「立場新聞」的執法行動，蔡英文總統和陸委會表達關切，遺憾北京撕毀對香港的「一國兩制」承諾。大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間稱，「正告民進黨當局，插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀獨的罪惡必遭清算」。

朱鳳蓮表示，香港政府依法處理有關案件，北京堅決支持。任何人無權干涉。她批評，「民進黨當局出於謀獨目的，持續插手香港事務」。她稱，「當前香港局勢由亂轉治，步入正軌，一國兩制重新展現強大生命力和光明前景，民進黨當局迫不及待地跳出來叫幾聲，生怕台灣民眾識破了民進黨當局亂港謀獨的真相」。

香港藝人、網媒《立場新聞》前董事何韻詩等6人29日被香港國安處逮捕，被控涉嫌違反「刑事罪行條例」的串謀發布煽動刊物罪。陸委會對此表示，香港的人權、自由每下愈況，香港的媒體工作者不斷被惡法逮捕，儘管國際社會疾聲關切、港人紛紛用腳投票，執政者仍置若罔聞，打壓作為此起彼落。

蔡英文總統29日晚表示，很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由，她強調：「追求民主自由不是犯罪，台灣會堅定撐香港」，呼籲世界各國關注他們的人身安全與香港情勢的發展。