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台灣買下立陶宛「卡關酒 」陸外交部：竹籃打水一場空

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（北京日報網）
大陸外交部發言人汪文斌。（北京日報網）

針對台灣一公司購買了中國大陸拒絕進口的立陶宛蘭姆酒，大陸外交部發言人汪文斌表示，他並不掌握相關的情況。但他強調，台灣試圖通過金錢外交來維繫「台獨」活動空間，這將注定是竹籃打水一場空。

4日，汪文斌在大陸外部例行記者會上，被問到美國國務卿布林肯3日與北約九國外長通話，強調面對中國對立陶宛不斷升級的「政治壓力和經濟脅迫」，他們與立陶宛團結一致。汪文斌表示，敦促美方不要為立陶宛錯誤言行辯解。

汪文斌表示，「立陶宛涉台問題的前因後果、是非曲直十分清楚，立方背信棄義，公然製造一中一台，損害中國主權和領土完整，這是中立關係出現困難的癥結所在。美方不僅一再為立方一中一台的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容台獨勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。」

汪文斌指出，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定。陸方要求美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美裹挾蒙蔽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立陶宛 汪文斌 台獨

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