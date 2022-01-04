聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣買下立陶宛「卡關酒 」陸外交部：竹籃打水一場空
針對台灣一公司購買了中國大陸拒絕進口的立陶宛蘭姆酒，大陸外交部發言人汪文斌表示，他並不掌握相關的情況。但他強調，台灣試圖通過金錢外交來維繫「台獨」活動空間，這將注定是竹籃打水一場空。
4日，汪文斌在大陸外部例行記者會上，被問到美國國務卿布林肯3日與北約九國外長通話，強調面對中國對立陶宛不斷升級的「政治壓力和經濟脅迫」，他們與立陶宛團結一致。汪文斌表示，敦促美方不要為立陶宛錯誤言行辯解。
汪文斌表示，「立陶宛涉台問題的前因後果、是非曲直十分清楚，立方背信棄義，公然製造一中一台，損害中國主權和領土完整，這是中立關係出現困難的癥結所在。美方不僅一再為立方一中一台的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容台獨勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。」
汪文斌指出，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定。陸方要求美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美裹挾蒙蔽。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言