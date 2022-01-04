煽惑參與六四活動罪成 鄒幸彤慷慨陳詞引掌聲

(德國之聲中文網) 前支聯會副主席鄒幸彤周二 (1月4日) 被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，原因是在2021年6月4日發表文章呼籲市民參加維園六四集會，再加上2020年六四集會案，合並起來最多可能被囚22個月。

法新社報道，36歲的鄒幸彤身為律師，多次在法庭聽證會上代表自己，並經常在被告席上譴責控方。她指責香港法院將言論定為犯罪，並幫助北京當局抹殺天安門鎮壓。

根據前《蘋果日報》記者陳玨明的旁聽記錄，鄒幸彤在最後「求情」程序時表示，「悼念六四已由紅線變成危險」，並批評法庭宣判她的兩篇文章有罪是「在參與洗擦歷史，是對悼念六四又一口棺材釘，禁固文字的鎖鏈」。

雖然裁判官陳慧敏試圖阻止鄒幸彤發言，但她繼續說：「六四難屬是本案最大的受害者，他們比我的求情更重要......令人家破人亡的儈子手、話六四系騙局的社會賢達、以法律之名包庇凶手及不尊重死者的人，才需要求情」。根據陳玨明記錄，「旁聽席繼而響起熱烈掌聲，亦同時傳來鄒幸彤在犯人欄內的啜泣聲」。

陳玨明繼續記錄下法庭上的狀況，表示陳慧敏警告拍掌者，鄒幸彤再反駁，旁聽席又再響起掌聲。最後裁判官指示警方紀錄再拍掌者。 「此時獨立公民記者蕭雲按捺不住站起，自承自己有拍掌，『我讓你抄身份證』，然後再有其他人亦相繼站起承認，最終約十人被法庭職員帶走，據悉有四人被紀錄了身份證資料。」陳慧敏隨後才判刑。

本案爭點

香港《明報》提到，本案爭點為鄒幸彤在Twitter及《明報》發表共2000多字的文章，提到堅守陣地和點燃燭光，是否構成呼籲市民參加維園六四集會。

報道說，鄒幸彤早前自辯稱，「30多年來每個在維園點起燭光的香港人『既普通又善良』，讓她學會何謂擇善固執，「如果法庭要用煽惑、被煽惑的字眼，不如說是香港人煽惑我按良知行事，如果我因此受刑，亦無怨無悔」。

根據多家港媒報道，裁判官陳慧敏裁決稱鄒文中「在嚴寒中守住這燭光」有鼓勵意思，「今晚8點，希望見到你的燭光」則是叫讀者堅持出席維園燭光晚會。

陳慧敏也說，鄒幸彤以時任支聯會副主席身分發文，她撰寫「堅守陣地」明顯是指維園，故裁定涉案文章構成煽惑他人明知而參與未經批准集結。此外，她表示，鄒幸彤分別在保安局禁止六四集會之後，以及六四當日發表文章，形容她撰文有「瓜田李下之嫌」，旨在召集群眾參與集會，犯罪意圖「昭然若揭」，故裁定她煽惑他人明知而參與未經批准集結罪成。

(綜合報道)

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