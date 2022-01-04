聽新聞
test
0:00 / 0:00
西安防疫一團亂 民眾怒批數字游戲
(德國之聲中文網) 根據中國衛健委周二 (1月4日)公布的消息，1月3日全天中國新增確診病例175例，其中境外輸入病例67例，本土病例108例，其中陝西的95例均在西安市。
就在西安疫情吃緊的同時，中國多家媒體報道，西安一碼通再次故障，一直出現「加載中」的情況。當地市民接到通知表示核酸檢測應急平台因為流量過大而無法登錄。
隨後官方表示，經過技術部門搶修，如果有問題，卸載之後就可以正常使用。不過微博上的網民不買單，紛紛吐槽，有人說：「西安這次詮釋了啥叫丟人丟到家」，也有人說：「西安領導班子集體滾蛋吧，把底下干活的人折磨到不行，把老百姓折騰到不行。」
針對許多居民表示在封城的嚴密防控下，不僅買菜吃菜難，連就醫也遇到阻礙。西安政府1月3日召開記者會，強調已從周邊省市緊急調運蔬菜3400多噸，配送蔬菜56萬份，以保障轄區群眾基本蔬菜需求。
在醫療方面，西安政府則表示已經籌組臨時醫療隊，配置急救箱及核酸采樣物資，提供基本診療服務。西安政府也針對人口密集，受疫情沖擊較大的民眾發放臨時救助金，目前累積金額已達666萬元。
「社會面清零」?
雖然西安的病例數到3日已降至95，但仍面臨中央政府要求1月4日「社會面清零」的要求。所謂的「社會面清零」，根據中國政府與官媒，不是疫情數清零，而是在社區篩查中的PCR全員陰性。
西安為了達到「社會面清零」，強制有疫情將染疫社區有風險者全員帶出到「城外管控區」隔離，這樣社區就不會再出現篩檢陽性者。但實際上，被隔離者有交叉染疫風險，引起更大的防疫隱憂，引起中國網絡上的大量批評。
(綜合報道)
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言