西安防疫一團亂 民眾怒批數字游戲

(德國之聲中文網) 根據中國衛健委周二 (1月4日)公布的消息，1月3日全天中國新增確診病例175例，其中境外輸入病例67例，本土病例108例，其中陝西的95例均在西安市。

就在西安疫情吃緊的同時，中國多家媒體報道，西安一碼通再次故障，一直出現「加載中」的情況。當地市民接到通知表示核酸檢測應急平台因為流量過大而無法登錄。

隨後官方表示，經過技術部門搶修，如果有問題，卸載之後就可以正常使用。不過微博上的網民不買單，紛紛吐槽，有人說：「西安這次詮釋了啥叫丟人丟到家」，也有人說：「西安領導班子集體滾蛋吧，把底下干活的人折磨到不行，把老百姓折騰到不行。」

針對許多居民表示在封城的嚴密防控下，不僅買菜吃菜難，連就醫也遇到阻礙。西安政府1月3日召開記者會，強調已從周邊省市緊急調運蔬菜3400多噸，配送蔬菜56萬份，以保障轄區群眾基本蔬菜需求。

在醫療方面，西安政府則表示已經籌組臨時醫療隊，配置急救箱及核酸采樣物資，提供基本診療服務。西安政府也針對人口密集，受疫情沖擊較大的民眾發放臨時救助金，目前累積金額已達666萬元。

「社會面清零」?

雖然西安的病例數到3日已降至95，但仍面臨中央政府要求1月4日「社會面清零」的要求。所謂的「社會面清零」，根據中國政府與官媒，不是疫情數清零，而是在社區篩查中的PCR全員陰性。

西安為了達到「社會面清零」，強制有疫情將染疫社區有風險者全員帶出到「城外管控區」隔離，這樣社區就不會再出現篩檢陽性者。但實際上，被隔離者有交叉染疫風險，引起更大的防疫隱憂，引起中國網絡上的大量批評。

(綜合報道)

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