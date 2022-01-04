林鄭：能否切斷新冠傳播鏈待觀察 未來兩周是關鍵

香港行政長官林鄭月娥今天表示，當局應對望月樓個案的措施，體現政府「動態清零」政策，指「動態清零」並非完全沒有個案，而是當有個案出現，當局有力阻止病毒在社區蔓延，盡快切斷傳播鏈，保障香港整體安全。

據香港電台，林鄭月娥亦指，香港衞生防護中心仍未能聯絡6名於上月27日下午1時至3時在又一城望月樓用膳的顧客，呼籲他們盡快聯絡衞生防護中心，又指未來兩星期屬關鍵，如能切斷本地傳播鏈，可避免第五波疫情。

林鄭月娥出席行政會議前表示，出現望月樓群組後，當局採取不同措施，務求做到「動態清零」，包括發出強檢公告及限制與檢測宣告等，亦先後將望月樓相關的超過300多名顧客、員工及他們的家人，送到檢疫中心。

她表示，事件中有3萬多名市民接到「安心出行」應用程式的通知。

另據星島網，林鄭月娥指，截至昨日，香港已有102例涉及Omicron的個案，當中97例屬輸入個案，另外5例與輸入個案相關連，目前未在社區出現源頭不明個案。在相關個案中，逾6成無病徵。

她續指，能否切斷傳播鏈仍有待觀察，當局已到望月樓實地視察，並採集42個環境樣本，結果全部呈陰性。望月樓仍有6名顧客未能聯絡，呼籲相關人士聯絡當局。