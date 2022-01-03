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五核武國家領導人發表防止核戰爭聯合聲明

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中國大陸的核武數量一直增加中，圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華網）
中國大陸的核武數量一直增加中，圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華網）

世界多國研發核武不遺餘力，擁有核武的五個核武器國家領導人今天發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，「避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是我們的首要責任」。

五個主要核武器國家即為聯合國安理會的常任理事國：中國、法國、俄羅斯、英國、美國。

大陸央視報導，五國領導人的聯合聲明：「我們申明核戰爭打不贏也打不得。鑒於核武器使用將造成影響深遠的後果，我們也申明，只要核武器繼續存在，就應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。我們堅信必須防止核武器進一步擴散」。

「我們重申應對核威脅的重要性，並強調維護和遵守我們的雙、多邊不擴散、裁軍和軍控協定和承諾的重要性。我們將繼續遵守『不擴散核武器條約』各項義務，包括我們對第六條的義務，就及早停止核軍備競賽和核裁軍方面的有效措施，以及就一項在嚴格和有效國際監督下的全面徹底裁軍條約，真誠地進行談判」。

「我們願保持並進一步增強各自國家措施，以防止核武器未經授權或意外使用。我們重申此前關於不瞄準的聲明依然有效，重申我們不將核武器瞄準彼此或其他任何國家」。

「我們強調願與各國一道努力，創造更有利於促進裁軍的安全環境，最終目標是以各國安全不受減損的原則建立一個無核武器世界。我們將繼續尋找雙、多邊外交方式，避免軍事對抗，增強穩定性和可預見性，增進相互理解和信任，並防止一場毫無裨益且危及各方的軍備競賽。我們決心在相互尊重和承認彼此安全利益與關切的基礎上開展建設性對話」。

核武 戰爭 國安

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