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眾新聞熄燈 陸委會：香港的自由人權每下愈況

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供

受「港版國安法」影響，香港網媒眾新聞2日宣布，將於4日起停止營運。對此，陸委會3日回應抨擊，中共在香港逆行倒施國安法，自由人權每下愈況，示警若未來香港只有官方喉舌，沒有獨立媒體，勢將折損其國際金融中心的優勢特質。

陸委會指出，中共在香港逆行倒施「港版國安法」以來，香港的自由人權每下愈況；特別是對傳媒界的整肅，更是嚴重威脅香港新聞、言論自由等領域。

對於眾新聞宣布停止營運，陸委會解讀，突顯「港版國安法」寒蟬效應持續發酵。

陸委會指出，香港之所以是世界公認的國際金融中心，其中一個要素就是與國際接軌的資訊開放和自由流動度；倘若未來香港只有官方喉舌，沒有獨立媒體，勢將折損其國際金融中心的香港優勢特質。

1月2日，繼香港蘋果日報，和日前遭港警國安處大動作拘捕、搜查以致停止營運的立場新聞後，眾新聞在臉書粉絲專頁上表示，「我們，懷著沉重和萬般不捨的心情宣布，眾新聞將於2022年1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。」

眾新聞主筆楊健興3日在面對媒體時表示，在看到立場新聞被被指控涉嫌「串謀發布煽動刊物」後，了解到無從掌握觸犯法律的界線。他說，員工不能夠在一個平安、安全的環境下工作，停運也是無可奈何的選擇。

香港網路媒體眾新聞宣布停止營運。翻攝自眾新聞臉書
香港網路媒體眾新聞宣布停止營運。翻攝自眾新聞臉書

港版國安法 香港蘋果日報 陸委會

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