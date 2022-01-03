再向台灣喊話 管浩鳴：陳同佳「求坐監都求得辛苦」

當選香港新任立法會議員管浩鳴今天表示，將會辭去香港聖公會教省秘書長的職務，以便專注議員工作，但會繼續做牧師。他還表示，會繼續協助台灣殺人案嫌犯陳同佳（赴台投案），還稱現在情況頗特別，形容（陳同佳）「求坐監都求得幾辛苦」。管浩鳴又向台灣政府喊話，強調只要台灣容許陳同佳入境，就能夠成事。

據香港電台報導，管浩鳴指出，會繼續協助台灣殺人案嫌犯陳同佳，只要陳同佳一日願意到台灣自首，他一日都會擔當同行者角色。

他希望陳同佳能夠為所做的事負責，經過監禁式刑罰後重新做人，但現在的情況頗特別，形容（陳同佳）「求坐監都求得幾辛苦」。

管浩鳴又說，只要台灣容許陳同佳入境，就能夠成事，但大家都知道他很難再與台灣方面溝通。至於台灣的律師一直有與台灣當局溝通，亦未得到正式回覆何時會批出簽證予陳同佳。