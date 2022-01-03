快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再向台灣喊話 管浩鳴：陳同佳「求坐監都求得辛苦」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
協助港女命案嫌犯陳同佳（中）赴台投案的牧師管浩鳴（右），當選新一屆香港立法會議員。路透
協助港女命案嫌犯陳同佳（中）赴台投案的牧師管浩鳴（右），當選新一屆香港立法會議員。路透

當選香港新任立法會議員管浩鳴今天表示，將會辭去香港聖公會教省秘書長的職務，以便專注議員工作，但會繼續做牧師。他還表示，會繼續協助台灣殺人案嫌犯陳同佳（赴台投案），還稱現在情況頗特別，形容（陳同佳）「求坐監都求得幾辛苦」。管浩鳴又向台灣政府喊話，強調只要台灣容許陳同佳入境，就能夠成事。

據香港電台報導，管浩鳴指出，會繼續協助台灣殺人案嫌犯陳同佳，只要陳同佳一日願意到台灣自首，他一日都會擔當同行者角色。

他希望陳同佳能夠為所做的事負責，經過監禁式刑罰後重新做人，但現在的情況頗特別，形容（陳同佳）「求坐監都求得幾辛苦」。

管浩鳴又說，只要台灣容許陳同佳入境，就能夠成事，但大家都知道他很難再與台灣方面溝通。至於台灣的律師一直有與台灣當局溝通，亦未得到正式回覆何時會批出簽證予陳同佳。

陳同佳 管浩鳴 香港

延伸閱讀

港新任立法會議員管浩鳴 將辭去聖公會行政工作

Omicron殺入香港 外界擔心影響港陸通關

凱基證延聘凱基香港國際財富管理主管 拚一流財管服務

香港新一屆立法會90位議員今宣誓 林鄭月娥監誓

相關新聞

香港「眾新聞」明停運 總編李月華指無法拿捏是否觸法

香港網媒《眾新聞》宣布，將於明（4）日停止營運。總編輯及行政總裁李月華表示，網站今天（3日）最後一天更新，晚上仍會有兩個節目，之後不會...

再向台灣喊話 管浩鳴：陳同佳「求坐監都求得辛苦」

當選香港新任立法會議員管浩鳴今天表示，將會辭去香港聖公會教省秘書長的職務，以便專注議員工作，但會繼續做牧師。他還表示，會...

妙計或作弊？西安封城12天的「社會面清零」是什麼

「西安妙計安天下...但請問什麼叫作『社會面清零』？」因爆發不明來源的社區感染，而急令封城、強制禁足全城1,300萬人口的中國西安市，截至1月3日為止已進入封城的第12天，目前城內的每日新增確診數已降至百人以下，但病毒感染的傳播鏈不僅仍然不詳，以西安為軸心的本波Delta疫情也以不等速率持續擴散到中國各地。雖然西安的疫況，已是中國繼武漢封城以來的「最猛擴散」，但官方公布的住院、重症與死亡數字卻相對非常輕微，尚未通報有醫療能量緊繃、或擴增方艙醫院的需求；反倒是嚴令封城與錯亂防疫命令的地方混亂，才造成更大的社會恐慌與不平民怨。

金燦榮：2022不是中美關係好年頭 「台灣問題」很突出

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮最近談到「2022年的中國和世界會怎麼樣」時表示，推測台灣問題2022年會很突出，因為...

港新任立法會議員管浩鳴 將辭去聖公會行政工作

香港新一屆立法會議員在中午完成宣誓，隨後拍攝大合照。身兼香港聖公會教省秘書長的管浩鳴在發言時表示，今屆議會的一個特色是有...

香港保安局長稱 「軟對抗」仍危害國安

香港保安局局長鄧炳強說，該局2021年最大成就在國家安全方面，不少「反中亂港」分子鋃鐺入獄，他還強調「軟對抗」的危害，稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。