港新任立法會議員管浩鳴 將辭去聖公會行政工作

香港新一屆立法會議員在中午完成宣誓，隨後拍攝大合照。身兼香港聖公會教省秘書長的管浩鳴在發言時表示，今屆議會的一個特色是有不少「素人」或「新丁（新人）」，他們願意跳出舒適圈為香港服務，並指自己為履行議員職責，稍後將向香港聖公會辭去行政工作職務。

管浩鳴曾協助涉在台殺害女友的港男陳同佳赴台投案，陸委會強調此案涉及公權力，須由台港雙方溝通協調，至今仍無進展。

據星島網，新一屆立法會議員在大合照後，部分議員在場發言。李慧琼提到今日是新開始，議會能重回正軌，並有穩定的環境，需要感謝北京在香港最艱難時果斷出手，落實港區國安法及完善選舉制度。

麥美娟亦感謝中國大陸的支持及市民的信任，令議會可有新局面，並形容在新局面下擔任議員是任重道遠，因為市民會有更高期望，而自己亦會有更高要求。

梁君彥則指，新一屆立法會不會比以前輕鬆，並指會解決積累已久的問題，不會辜負市民期望。

身兼香港聖公會教省秘書長的管浩鳴表示，自己為履行議員職責，稍後將向香港聖公會辭去行政工作職務。

立法會商界（第一）議員林健鋒說，雖然已擔任立法會議員第18年，但今早出席立法會宣誓儀式，心情非常興奮和激動，因為今次是首次在中國大陸國徽面前由特首監誓，形式莊嚴，意義重大。他認為，議員宣誓規範化是應有之義，為未來代議士的真誠莊嚴宣誓有示範作用；而議員透過莊嚴宣誓，令議員毋忘初心，銘記真誠為民服務的心。