Omicron殺入香港 外界擔心影響港陸通關

香港最近受到COVID-19變異病毒株Omicron的威脅，至今已有5人確診，當局大為緊張，連日圍封社區檢疫，坊間也擔心這將影響香港與中國大陸的通關。

月前，香港已不斷出現海外移入的Omicron病例，當中包括航機機組人員。直到上週，本地開始出現本土傳播病例，迄今確診5例。

衛生官員表示，這5例確診都是由感染的機組人員所傳播；當局此前發現，有多名機組人員違反居家隔離檢疫規定，光顧餐飲店時傳播病毒。

國泰航空公司已即時解僱兩名違規的空服員。

連日來，衛生當局一直追蹤違規外出機組人員的行蹤，凡是他們到過的場所、酒家等，都要圍封檢疫，而昨天又發現一名確診者，令社區感染者增加到5人。

Omicron上週開始在本地傳播前，香港已連續兩個多月沒有本土傳播的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案。由於香港在很長時間沒有本地傳播病例，香港政務司司長李家超曾前往深圳，與大陸方面商討恢復兩地通關事宜。

為因應恢復與大陸通關，港府此前已做了一些準備，包括推出可與大陸互通的「港康碼」。「港康碼」可以追蹤使用者的行蹤，同時記錄他們接種疫苗及檢測結果，直到昨天已有72.4萬人登記，準備依此前往大陸。

北京當局和港府至今沒有明確訂定兩地的通關時間，李家超上週曾說，他對兩地恢復通關充滿信心。但隨著Omicron出現本土傳播病例，港人都擔心北京方面會因此中止兩地通關計畫。

此前，外界都期待兩地可在農曆新年前恢復局部通關。