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香港保安局長稱 「軟對抗」仍危害國安

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
香港保安局局長鄧炳強認為，外部勢力把反中亂港分子當寵物來養，這些人沒利用價值時就會變成棄子。 （中新社）
香港保安局局長鄧炳強認為，外部勢力把反中亂港分子當寵物來養，這些人沒利用價值時就會變成棄子。 （中新社）

香港保安局局長鄧炳強說，該局2021年最大成就在國家安全方面，不少「反中亂港」分子鋃鐺入獄，他還強調「軟對抗」的危害，稱反中亂港分子用看似未必犯法、但又不停荼毒思想的方式，毒害年輕人。他指稱，外部勢力把「反中亂港」分子當寵物來養，這些人沒利用價值時就會變成棄子。

鄧炳強昨接受中新社專訪時表示，「我印象最深的是《蘋果日報》的關閉，這份報紙荼毒著香港市民，特別是讓青少年對國家或政府有一個錯誤的觀念，現在他們結束了，這讓社會更加好、更加民主。我們看到社會平靜了，那些在背後的煽動者也被拘捕。」

鄧炳強強調「軟對抗」的危害。他說：「不甘心的反中亂港分子用一些看似未必犯法、但又不停荼毒人們思想的方式，繼續毒害市民特別是年輕人。」

清除香港的國家安全隱患是鄧炳強的工作重心。他分析，香港的國家安全隱患首先是2019年至今孕育了一些本土恐怖主義，包括思想變異了的「孤狼」，其次是外部勢力在地緣政治的環境下會用盡方法來企圖危害香港的國家安全，包括利用香港的環境去危害國家的安全。

鄧炳強去年6月25日接任保安局長，此前他在2019年香港爆發反修例抗爭期間，出任香港警務處處長，直至《香港國安法》實施一周年之際履新。

鄧炳強說，「回顧2019年發生的事情，其實就是顏色革命。在這期間，危害國家安全的外部勢力，利用假新聞來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，我們必須對這些假新聞採取針對性的措施」。

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