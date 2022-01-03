香港「眾新聞」明停運 總編李月華指無法拿捏是否觸法

香港網媒《眾新聞》宣布，將於明（4）日停止營運。總編輯及行政總裁李月華表示，網站今天（3日）最後一天更新，晚上仍會有兩個節目，之後不會再更新，但網站暫時不會關閉。她說，《眾新聞》目前有40多名員工，公司會按勞工條例作出遣散。

據香港電台，李月華與主筆楊健興會見媒體。李月華說，停運是經過評估而所作的最好決定，又說並非《眾新聞》改變了，而是客觀環境改變了，她作為總編輯，無法拿捏一個報導或一句話，會否觸犯法例。

楊健興說，掌握不清楚執法界線，不能在平安及安全的情況下工作下去，又說記者都有家人及朋友，在不安全情況下，就要認真思考。

楊健興形容，今次停運是無可奈何的選擇，他說，是受了《立場新聞》停運所觸發，令他們擔心會觸犯法例，而且亦聽到一些訊息，雖然掌握不到可信性，但可以作為參考。他說，沒有被執法部門接觸過，但有些訊息或有背景人士的文章都曾表達過，網媒會被處理。