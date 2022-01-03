快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港「眾新聞」明停運 總編李月華指無法拿捏是否觸法

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港網媒《眾新聞》宣布，將於明日停止營運。取自頭條日報
香港網媒《眾新聞》宣布，將於明日停止營運。取自頭條日報

香港網媒《眾新聞》宣布，將於明（4）日停止營運。總編輯及行政總裁李月華表示，網站今天（3日）最後一天更新，晚上仍會有兩個節目，之後不會再更新，但網站暫時不會關閉。她說，《眾新聞》目前有40多名員工，公司會按勞工條例作出遣散。

據香港電台，李月華與主筆楊健興會見媒體。李月華說，停運是經過評估而所作的最好決定，又說並非《眾新聞》改變了，而是客觀環境改變了，她作為總編輯，無法拿捏一個報導或一句話，會否觸犯法例。

楊健興說，掌握不清楚執法界線，不能在平安及安全的情況下工作下去，又說記者都有家人及朋友，在不安全情況下，就要認真思考。

楊健興形容，今次停運是無可奈何的選擇，他說，是受了《立場新聞》停運所觸發，令他們擔心會觸犯法例，而且亦聽到一些訊息，雖然掌握不到可信性，但可以作為參考。他說，沒有被執法部門接觸過，但有些訊息或有背景人士的文章都曾表達過，網媒會被處理。

香港 立場新聞

延伸閱讀

香港新一屆立法會90位議員今宣誓 林鄭月娥監誓

又一家港媒熄燈！眾新聞4日起停止營運 網站不再更新

香港Omicron群組擴大！疑空氣播毒 感染料破百

沒有真相沒有底線 只有赤裸裸的權力

相關新聞

香港「眾新聞」明停運 總編李月華指無法拿捏是否觸法

香港網媒《眾新聞》宣布，將於明（4）日停止營運。總編輯及行政總裁李月華表示，網站今天（3日）最後一天更新，晚上仍會有兩個節目，之後不會...

金燦榮：2022不是中美關係好年頭 「台灣問題」很突出

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮最近談到「2022年的中國和世界會怎麼樣」時表示，推測台灣問題2022年會很突出，因為...

妙計或作弊？西安封城12天的「社會面清零」是什麼

「西安妙計安天下...但請問什麼叫作『社會面清零』？」因爆發不明來源的社區感染，而急令封城、強制禁足全城1,300萬人口的中國西安市，截至1月3日為止已進入封城的第12天，目前城內的每日新增確診數已降至百人以下，但病毒感染的傳播鏈不僅仍然不詳，以西安為軸心的本波Delta疫情也以不等速率持續擴散到中國各地。雖然西安的疫況，已是中國繼武漢封城以來的「最猛擴散」，但官方公布的住院、重症與死亡數字卻相對非常輕微，尚未通報有醫療能量緊繃、或擴增方艙醫院的需求；反倒是嚴令封城與錯亂防疫命令的地方混亂，才造成更大的社會恐慌與不平民怨。

香港保安局長稱 「軟對抗」仍危害國安

香港保安局局長鄧炳強說，該局2021年最大成就在國家安全方面，不少「反中亂港」分子鋃鐺入獄，他還強調「軟對抗」的危害，稱...

香港新一屆立法會90位議員今宣誓 林鄭月娥監誓

香港新一屆立法會議員於今日上午11時宣誓就職，過往多屆均由立法會秘書長監誓，但自立法會去年10月修訂《議事規則》，新一屆...

橄欖枝遞錯時間？ 港媒揭北京失算內幕

港媒《南華早報》周一 (1月3日)報導，去年11月底，中國組了一個非官方的代表團前往歐洲訪問，由中國政府歐洲事務特別代表吳紅波領軍，行程包含與德國智庫墨卡托中國研究所 (MERICS)討論受制裁一事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。