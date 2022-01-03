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香港新一屆立法會90位議員今宣誓 林鄭月娥監誓

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港新一屆立法會議員早上11時起宣誓，由香港行政長官林鄭月娥監誓。香港電台
香港新一屆立法會議員早上11時起宣誓，由香港行政長官林鄭月娥監誓。香港電台

香港新一屆立法會議員於今日上午11時宣誓就職，過往多屆均由立法會秘書長監誓，但自立法會去年10月修訂《議事規則》，新一屆立法會起，90名議員不再於任期的首次會議上宣誓，改為由香港特首為議員監誓。

據星島網，立法會人員早前根據大陸《國旗及國徽條例》，將舉行宣誓儀式的議事廳上的香港區徽，暫換成大陸國徽。宣誓儀式上會先奏唱大陸國歌，候任議員面向大陸五星旗和香港區旗肅立及一同唱大陸國歌，再逐一到台前宣誓。

宣誓順序按照議員年資而定，如年資相同則按照中文姓名筆畫排序。首5名宣誓的議員依次是自2000年起出任議員的飲食界張宇人，其後是商界（第一）議員林健鋒、梁君彥、李慧琼及陳克勤，而最後一名宣誓的則是嚴剛。

上一屆立法會有議員因宣誓風波被褫奪資格。港府早前發出宣誓須知，提醒議員必須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言；如果故意宣讀內容不一致的誓言，或以任何不真誠、不莊重的方式宣誓，也屬於拒絕宣誓，將即時喪失議員資格。監誓人對不符合大陸全國人大相關解釋及香港法律規定的宣誓，會確定為無效，並不得重新安排宣誓。

港府又提醒宣誓人必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體，穿著不恰當的服飾，或展示政治化標誌、口號或標語的衣物配飾或口罩，會被監誓人視為違反真誠及莊重宣誓的要求，拒絕有關人士進行宣誓，並不會重新安排宣誓。

而疫情下，所有參與宣誓儀式的人員均須全程佩戴口罩。

立法會 香港特首 口罩

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