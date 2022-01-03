橄欖枝遞錯時間？ 港媒揭北京失算內幕

港媒《南華早報》周一 (1月3日)報導，去年11月底，中國組了一個非官方的代表團前往歐洲訪問，由中國政府歐洲事務特別代表吳紅波領軍，行程包含與德國智庫墨卡托中國研究所 (MERICS)討論受制裁一事。

報導提到，兩位知情人士表示，中國政府本來可能打算撤回這項因為新疆人權侵害爭議對英美加和歐盟的反制裁。其中一位匿名人士說：「他們（中方）認為，由於制裁在3月到期，他們可以做些什麼。但他們來得太晚了。」

所謂「來得太晚」是指同一時間，歐盟成員國大使在11月的最後一周同意，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、中共黨委常委王明山和王君正、前新疆政法委書記朱海侖和新疆生產建設兵團公安局的制裁應從2022年3月起至少再延長一年。幾天後，歐盟理事會宣布，現有的制裁將持續到2022年12月8日。

消息一出，北京方面就收回了原先撤銷制裁的想法。知情人士指出，這反映出了中方對歐盟系統的運作了解不夠多。

報導提到，中國駐德國大使館和墨卡托中國研究所都沒有正式確認這次會議，但多位知情人士表示，會議討論了北京的制裁。記者查證，中國官方的確公告記錄了吳紅波在11月底對比荷盧和冰島進行為期一周的訪問期間與歐洲同行的會晤。

北京渴望改善歐中關修係？

《南華早報》引用中歐關系研究所駐北京研究員的說法，表示在沒有領導層會面下，他不認為北京對代表團的會晤對改變目前的關係抱有任何幻想。但該研究員認為，派一位高級別的前外交官參加會議，表明北京仍然渴望長期改善雙邊關係。

柏林全球公共政策研究所所長貝納 (Thorsten Benner）告訴《南華早報》，他不認為北京的動作是遞橄欖枝，他說：「如果北京不大幅改變其侵略性的立場，明年在歐盟-中國關係的升溫方面不會有任何突破。」

報導指，北京方面正積極與德國新政府接觸，此舉被廣泛認為是為了讓柏林加入推動批准《歐中全面投資協定》。但貝納認為，即使中國能夠說服德國新政府再次推動批准協定，但鑑於歐洲層級仍有強烈的反對意見，這種推動目前也不會有結果。

此前，歐盟與中國經過7年的談判才在2020年12月達成協議，但隨著中國對歐盟議員與相關單位進行制裁，歐洲議會在2021年5月不同意批准該協議，直到中國政府取消制裁。

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