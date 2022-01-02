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2022頭一天 中印士兵在邊境互相問候「交換糖果」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
2022頭一天，中印士兵邊境互相問候「交換糖果」。環球網
2022頭一天，中印士兵邊境互相問候「交換糖果」。環球網

大陸媒體引述印度時報、印度新德里電視台（NDTV）等印媒2日報導，2022年新年第一天，中國和印度軍隊在中印邊界實際控制線上的10個地點，包括「拉達克」地區東部的兩國摩擦點，互致新年問候並交換糖果。

據環球網報導，印度時報提到，這一舉動是在中印第14輪軍長級會談前進行的，會談可能於本月晚些時候進行。此外，有印媒表示，此舉也是雙方欲緩解長達近20個月邊境對峙的表現。

「這有助於緩解邊境緊張局勢，同時（中印）高級別外交和軍事對話也將解決這些問題。」印度一名高級軍官稱。

印度新德里電視台（NDTV）稱，同日印軍也保持這一「傳統」，在停火之際與巴基斯坦軍隊在兩國邊境互贈了糖果。

關於中印邊境的最新情況，中國外交部發言人趙立堅在2021年12月21日的例行記者會上曾表示，目前中印邊境局勢總體平穩，中印雙方正通過外交和軍事管道，就推動邊境局勢緩和保持對話溝通。

印度 新德里

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