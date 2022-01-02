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共軍台海主力部隊人事異動 孔軍任東部戰區陸軍司令員

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
孔軍是中共海軍陸戰隊2017年擴編為軍級單位後的首任司令員。據官方介紹，孔軍已任東部戰區陸軍司令員，從少將晉升中將。（福建新聞聯播節目）
孔軍是中共海軍陸戰隊2017年擴編為軍級單位後的首任司令員。據官方介紹，孔軍已任東部戰區陸軍司令員，從少將晉升中將。（福建新聞聯播節目）

據大陸官媒報導，解放軍在台海的「主力部隊」東部戰區人事出現新動向，解放軍海軍陸戰隊前司令員孔軍已升任東部戰區陸軍司令員。

大陸《福建日報》微信公眾號1月1日報導，前一日，福建省各界人士新年茶話會在福州舉行。中共福建省委書記尹力出席茶話會並發表談話。東部戰區陸軍司令員孔軍、政委張紅兵等與各界人士出席。報導發布了孔軍的軍裝照片，顯示孔軍已從少將晉升中將。

據香港01報導，按照級別，解放軍五大戰區陸軍司令員屬於戰區副職，往往兼任戰區副司令員。這意味著孔軍已從正軍級晉升為副戰區級，並可能出任東部戰區副司令員。

孔軍是共軍2017年海軍陸戰隊擴編為軍級單位後首任司令員，此前海軍陸戰隊前政委袁華智已升任海軍副政委。有關人士分析，海軍陸戰隊主官先後擢升，顯示海軍陸戰隊在軍中的地位明顯上升，軍方高層對海軍陸戰隊擴編後的訓練備戰等工作也比較滿意。

資料顯示，57歲的孔軍曾長期在解放軍前南京軍區服役，擔任過裝甲旅旅長、第12集團軍副參謀長等職，2016年升任第12集團軍參謀長。2017年4月，孔軍出任擴編後的海軍陸戰隊司令員。

解放軍海軍陸戰隊正式成立於1980年。在很長一段時間中，海軍陸戰隊只有兩個作戰旅，主要面向南海方向部署。2016年，解放軍開始大規模改革，海軍陸戰隊受到空前重視，編制從師級升格為軍級，規模也從兩個旅擴編為包括陸戰旅、特戰旅和航空旅在內的八個旅，分別部署在北部戰區、東部戰區和南部戰區海軍，成為解放軍一個重要兵種。

據軍方媒體報導，海軍陸戰隊號稱「軍中之軍」，已成為一支可單獨或配合其他軍兵種實施背水攻堅、兩棲登陸作戰以及特種機動作戰的精銳力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。

香港01報導提到，2021年台海南海局勢緊張，兩岸關係迅速惡化，大陸加強在周邊海域的軍事演習。美台互動頻繁，美軍機軍艦多次進入台海、南海海域。美、日、德、加、澳五國去年11月在南海展開聯合軍事演習，中俄兩國10月在日本海水域舉行海上軍演。

分析指，這一背景下，中共更加重視培養海空軍精鋭力量，不斷在沿海部署先進軍事武器，而作為面向南海台海的解放軍拳頭部隊東部戰區也格外受到重視。

海軍 陸戰隊 解放軍

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