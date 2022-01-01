回應蔡英文新年談話 國台辦：勿走「台獨」絕路

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文周六（1月1日）上午發表新年談話，其中提到會"堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定"。她特別提及會繼續關注香港情勢，強調"追求民主自由不是犯罪"，台灣挺香港的立場不會改變。

在談及兩岸關系時，蔡英文表示："這些年來，我們持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓。對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。"

她提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部"軍事冒進主義"的擴張。"軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事沖突將沖擊經濟穩定。各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。"

陸委會：和平對等推進兩岸互動

中國國家主席習近平則在周五晚間發表新年賀詞，有關兩岸關系的部分僅有一句"實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願"。他也提到，"祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，'一國兩制'才能行穩致遠。"

對此，台灣陸委會發表書面回應稱，北京當局面對當前全球情勢及其內外部的復雜挑戰，應該優先改善其人民民生經濟及人權自由問題，並回應國際社會對其遵循國際規則秩序的要求，更應調整其脅迫恫嚇台灣的頑固思維與手段。

陸委會還重申台灣的兩岸政策始終一貫，"不挑釁、不冒進，致力維護台灣及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由"。回應中再次呼籲習近平在"和平、對等、民主、對話"下推動兩岸互動，並強調總統蔡英文提出的"四個堅持"是堅定不移的底線。

國台辦："四個堅持"包藏禍心

針對蔡英文的元旦談話及陸委會的回應，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認"九二共識"，肆意謀"獨"挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實。

"他們一再聲稱'不挑釁'，實際上為謀取政治私利而不斷制造謊言、升高敵意、販賣仇恨。所謂'四個堅持'，包藏分裂國家的禍心。走'台獨'絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。"

朱鳳蓮還警告，如果“台獨”分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，"我們將不得不采取斷然措施"。

而就在新年伊始，中國解放軍軍機再度進入台灣防空識別區。根據台灣國防部周六發布的西南空域空情動態，今年1月1日有1架運-8反潛機自台灣海峽中線以南空域，進入台灣防空識別區西南空域深處，再依循相似路線飛返。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

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