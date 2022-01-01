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國台辦批蔡元旦文告 陸委會：對岸不願改善兩岸關係

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會回應，國台辦一味卸責、顛倒是非的制式歸責及污衊舊調，如非歸因於該單位一再誤判情勢的僵化思維，只能印證其根本不願改善雙方關係及務實處理兩岸議題。圖／聯合報系資料照
陸委會回應，國台辦一味卸責、顛倒是非的制式歸責及污衊舊調，如非歸因於該單位一再誤判情勢的僵化思維，只能印證其根本不願改善雙方關係及務實處理兩岸議題。圖／聯合報系資料照

大陸國台辦今日回應蔡總統的元旦談話表示，現今台海緊張局勢根源是民進黨當局不承認「九二共識」，並稱「四個堅持」包藏分裂國家的禍心。陸委會回應，國台辦一味卸責、顛倒是非的制式歸責及污衊舊調，如非歸因於該單位一再誤判情勢的僵化思維，只能印證其根本不願改善雙方關係及務實處理兩岸議題。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但若台獨繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

陸委會對此回應，蔡總統元旦談話及本會一貫的政策立場，均堅守台灣主流民意對處理兩岸關係的原則，同時也傳遞維護台海和平穩定的堅定決心。

陸委會指出，台灣人民團結捍衛國家主權及民主自由、反對北京當局恫嚇施壓、支持香港爭取民主人權等穩健作為，獲得國際社會的肯定支持；而全世界更沒有任何一方贊同中共的冒進擴張主義。

陸委會表示，面對當前情勢挑戰，呼籲對岸領導人應務實理解蔡總統談話的建設性用意，調整負面態度思維，優先致力其內部發展及人民福祉，進而為和平處理分歧創造條件。

陸委會 國台辦 台海

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