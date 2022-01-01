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港警揚言 不排除《立場新聞》還有更多人會被捕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
《立場新聞》署任（代理）總編輯林紹桐（中間戴眼鏡者）上個月29日遭香港警方逮捕。美聯社
《立場新聞》署任（代理）總編輯林紹桐（中間戴眼鏡者）上個月29日遭香港警方逮捕。美聯社

港警方繼周三（12月29日）以涉嫌「串謀發布煽動刊物」為由，拘捕網路媒體《立場新聞》七名現任和前任高層，迫使《立場新聞》關閉後，據香港電台報導，香港警務處長蕭澤頤在2022年的第一天出席一場公開活動時表示，目前案件已進入司法程序，他不便透露調查進展，但強調警方行動是依法執行，並稱不排除會有更多人被捕。

報導稱，香港警方31日在臉書發布一則長約10分鐘的影片，回顧2021年香港警隊年度大事。蕭澤頤在片中表示，必須居安思危，提防有人以假消息誤導公眾，煽動仇恨情緒甚至進行恐怖活動。他指出，警方會着力提高公眾的反恐、反暴意識，也會主動採取措施防範一切可能危害國家安全的行為。

香港文匯報報導，港府官員1日透過香港文匯報祝福全港市民。其中保安局長鄧炳強表示，回顧過去一年，香港國安法令香港「由亂變治」，展望將來，因應國家安全風險仍然存在，保安局會盡快推展基本法第23條的立法工作，以及加強關鍵資訊基礎設施的網絡安全。

針對近期香港局勢，蔡英文總統1日表元旦談話時也特別提到，幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。蔡總統說，「追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變」。

港警 立場新聞

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