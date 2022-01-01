中國「天問一號」探測器 傳回火星圖片賀新年
中國國家航天局今天發布火星探測任務「天問一號」探測器於火星拍攝的一組圖片祝賀新年，包括，環繞器與火星合影、環繞器局部特寫、火星北極冰蓋、「祝融號」火星車拍攝地貌等內容。
根據中國國家航天局官網新聞稿，這組圖片展現「天問一號」於火星工作情形。
新聞稿指出，截至2021年12月31日，「天問一號」環繞器已在軌運行526天，目前距離地球約3.5億公里，通訊時延約19.5分鐘。火星車已在火星表面工作225個火星日，累計行駛超過1400公尺。「天問一號」按計畫展開探測和相關測試，共傳回約560GB原始科學數據，狀態良好，運行正常。
火星上的一天較地球長，約是24小時39分鐘。
根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，「天問一號」火星探測器搭載的「祝融號」火星車於北京時間2021年5月15日上午7時18分（格林尼治標準時間5月14日晚間11時18分）成功登陸火星，是中國首個成功火星著陸任務，使中國成為繼美國後第二個成功派出探測器登陸火星的國家。
中國科學家計劃透過「天問一號」探測火星地質結構。前蘇聯、俄羅斯、英國等國家過去都曾經嘗試火星著陸任務；但至今只有美國、中國成功。「天問一號」是中國第二個火星探測任務，上一個任務是與俄羅斯合作的「螢火一號」，由於搭載「螢火一號」的俄羅斯火箭異常，「螢火一號」無法離開地球軌道，最終掉回地球大氣層燒毀。
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