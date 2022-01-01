年輕時軍裝照 習近平書架出現13張新照片和2個吉祥物

大陸國家主席習近平31日晚間發表2022年新年賀詞。但比起習近平的談話內容，許多人更關注的反而是習近平發表談話時，他後方書架上擺設的變化，試圖從蛛絲馬跡中進一步了解習近平。

昨天是自2014年新年以來，習近平以國家主席身分第9度發表新年賀詞。央視新聞指出，今年鏡頭上，習近平書架共放了22張照片，其中13張是新照片。這22張照片中，工作照有11張，家庭照有8張，個人照有3張。

中新社則報導，習近平的書架還新增了兩個吉祥物，分別是2022年北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」。

習近平書架上的新照片，有三張與中共建黨百年有關，分別為：去年6月18日，習近平率領中共高層在中國共產黨歷史展覽館紅色大廳，面向黨旗，舉起右拳重溫入黨誓詞。

以及去年6月29日，中共中央在北京人民大會堂金色大廳首度頒授「七一勳章」；去年7月1日，習近平站在天安門城樓上主持中共百年黨慶。

新增工作照有習近平去年前往貴州、西藏、山東等地視察的相片。新增的兩張家庭照一張是習近平與夫人彭麗媛和父親習仲勛、母親齊心的合照，另一張是彭麗媛年輕時坐在鋼琴前的個人照。此外，書架上還增加一張習近平年輕時的軍裝照。

這張習近平年輕時的軍裝照，首度出現在書架上。（取自中新網）

習近平的書架還新增一張夫人彭麗媛年輕時的個人照。（取自中新網）

根據新華社報導，習近平在2022年新年賀詞中關於兩岸關係僅簡單提及，「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。

除了相片，習近平書架上究竟擺了哪些書，也受到不少人關注。有大陸網友稱，從電視鏡頭隱約能看到的有《中國通史》、《中國地圖集》和中國四大名著。

人民日報在2018年4月23日「世界讀書日」當天曾發表題為「習近平的『書櫃」」報導稱，習近平書架上有德裔美國哲學家馬庫色的《單向度的人》等思想哲學類書籍，《魯迅全集》等中國現當代文學，《浮士德》等西方名著，《史記》等經史典籍，《資本論》等政治學書籍，以及《21世紀資本論》等經濟類書籍。

此外，還有軍事類、各類辭典，以及《之江新語》等習近平言論集和個人著作。