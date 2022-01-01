大陸駐尼加拉瓜使館 2021年最後一天舉行復館儀式

據央視新聞報導，當地時間2021年12月31日中午，即台北時間2022年1月1日凌晨，中國大陸駐尼加拉瓜大使館在尼國首都馬納瓜舉行復館儀式。尼加拉瓜外交部長蒙卡達、尼國總統顧問勞雷亞諾．奧蒂嘉（尼加拉瓜總統奧蒂嘉之子）等尼國各界代表，以及中國政府代表于波（中國駐尼加拉瓜使館復館小組組長）、中資企業、華僑華人代表等百餘人出席了當天的復館儀式。

報導稱，儀式上舉行了升中華人民共和國國旗、奏中華人民共和國國歌和中國駐尼使館正式揭牌等活動。這也是時隔31年後，五星紅旗再次飄揚在馬納瓜上空。

尼加拉瓜於去年12月10日宣布與我斷交，並於同日在天津與中國大陸簽署恢復外交關係的聯合公報。

在聯合公報中，尼加拉瓜政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉甚至在與大陸建交後，下令沒收我政府捐贈的資產轉交給北京當局。奧蒂嘉政府稱，尼國承認一中原則，代表中華人民共和國擁有所有台灣的不動產、家具、設備等。

對此，我外交部表達強烈抗議，並痛批尼國違反國際法相關規範及「維也納外交關係公約」，不法侵佔我國館產，不法移轉給中華人民共和國。

外交部指出，尼國政府在片面終止與我外交關係後，違反國際慣例要求我駐尼人員必須在兩周內全數撤離。我駐尼國大使館在情況緊急且時間極為有限下，將館舍象徵性售予尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區作為公益用途，雙方已於去年12月22日完成簽約並經當地律師公證，教會也承諾將妥善保護及運用我前駐尼國大使館館舍。

外交部強烈譴責尼加拉瓜獨裁政權不法動用國家權力，干擾我國合法轉移外交財產，進而侵占的重大違反國際法作為，嚴正要求尼國政府改正。外交部稱，我國將循正當的國際訴訟，維護我國外交財產，必使尼加拉瓜負擔國際不法行為的責任。