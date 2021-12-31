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習近平2022年新年賀詞 再現「兩岸」與「一國兩制」
中國國家主席習近平依慣例於31日晚間發表2022年新年賀詞，除了回顧大陸在2022年脫貧成績外，也在致詞中再度提「一國兩制」，並稱「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。
習近平表示回首這一年，意義非凡。在演說中提及2021年以來的工作，比如建黨百年、十九屆六中全會通過黨的第三個歷史決議。更強調人民的重要性，「民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之」。他說，「我也是從農村出來的，對貧困有著切身感受。經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。讓大家過上更好生活，我們不能滿足於眼前的成績，還有很長的路要走。」
與此同時，在兩岸關係上，他說「一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，『一國兩制』才能行穩致遠。實現完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。」
而習近平在2021年新年賀詞中則未提及兩岸及港澳，僅提到防疫與改革開放三十年的發展。
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