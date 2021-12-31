習近平：反獨促統、應對外部挑戰推進兩岸和平發展

中共中央總書記習近平在大陸全國政協新年茶話上發表講話。他表示，堅持一個中國原則和「九二共識」，強化反「獨」促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展。

據新華社報導，習近平表示，大陸堅持「一國兩制」方針，貫徹落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」根本原則，支持港澳發展經濟、改善民生，支持和推動香港由亂轉治、重回正軌，保持澳門繁榮穩定。

習近平並說，「2021年無論是在中國共產黨歷史上，還是在中華民族歷史上，都是具有里程碑意義的一年。」他在講話中提及今年是中共建黨百年、中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議，也提到大陸舉辦了紀念辛亥革命110周年的紀念活動。

習近平表示，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央帶領各族人民，沉著應對百年變局和世紀疫情，構建新發展格局邁出新步伐，生態文明建設持續推進，國防和軍隊現代化建設加速推進，全過程人民民主繼續發展，黨史學習教育成效顯著，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。