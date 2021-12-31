外交部提國際訴訟維護我在尼加拉瓜財產 北京：無效！

尼加拉瓜與台斷交後，沒收台灣所有當地資產並轉交給北京，外交部昨表示，將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產。大陸外交部發言人趙立堅31日表示，「台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人的目的，這種伎倆是非法的、無效的。」

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在今日大陸外交部例行記者會上說，「台灣當局鼓噪的所謂國際訴訟不僅毫無法律依據，更是一場徹頭徹尾的騙局，絕不會得逞。」

尼加拉瓜本月10日片面宣布與台灣斷交後，命令台灣駐外人員限時離境，更在近期將台灣所有當地資產轉移給中國大陸。外交部對此表示無法接受、強烈抗議，並予以強烈譴責。

外交部表示，中華民國台灣前駐尼加拉瓜共和國大使館的館舍及財產，是我國政府自1990年後合法購置的外交財產，依據「維也納外交關係公約」第45條，「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」及習慣國際法，在我國與尼國終止外交關係後，尼國應依國際法義務保護我國館舍及財產。