陸學者：台獨代價將愈來愈大 和平統一列車將愈開愈快

東南衛視和海峽衛視跨年節目《思·享2022》「觀察台海脈動，展望兩岸關係」31日播出，對兩岸關係未來走向，台大學政治系教授張亞中認為，2022年兩岸關係大機率沒有軟化的可能，但大家不應該懷憂喪志，要盡可能在兩岸間創造一些暖意；華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷則明確指出，「台獨」的代價會越來越大，在大陸民族偉大復興的進程當中，和平統一的列車會開得越來越快。

節目由曾經駐台的記者《海峽新幹線》主持人艾珂竹主持。國民黨前副秘書長蔡正元在節目上說，民進黨當局會拿「台獨」進程表來跟大陸的統一時間表對抗，明年兩岸在政治上仍然有很多無法打開的困難和癥結要處理。

該節目邀請華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷、大陸中國社科院台灣研究所副所長朱衛東、廈門大學台灣研究院院長李鵬、浙江大學醫學院台籍教授許志宏在北京演播廳現場討論。同時連線在台北的台大教授張亞中、中國國民黨前副秘書長蔡正元、台灣政大外交系副教授賴岳謙。此外，中國國民黨前主席洪秀柱、新黨副主席李勝峰也接受視訊採訪。

大陸學者認為，2021年兩岸關係陷入冰凍的形勢下，中國大陸充分展示了堅持「和平統一、一國兩制」的戰略定力，同時向台灣「台獨」分裂勢力和域外國家清楚表明態度：如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施。

節目稱，反觀民進黨當局，在這一年來繼續以「台獨」意識形態掛帥，在全球仍受新冠肺炎疫情嚴重影響下，利用疫苗問題大肆操弄「反中抗中」。中國國民黨前副秘書長蔡正元指出，民進黨當局實際上是藉疫苗問題對台灣老百姓進行「認知作戰」。浙江大學醫學院台籍教授許志宏則認為，在疫情問題上，民進黨當局毫不尊重科學，無視中國大陸防疫工作世界上最成功這一事實，卻在台灣妄圖以「反中輿情」打敗疫情。

大陸學者認為，在政治層面，民進黨今年的謀「獨」挑釁出現新動作，如反反覆覆在聯大2758號決議上作文章，妄圖「重返聯合國」；以經貿為由妄圖通過拓展國際空間進行謀「獨」；在雙十講話中喊出「四個堅持」，赤裸裸販賣「兩國論」等。

大陸中國社會科學院台灣研究所副所長朱衛東認為，民進黨當局及其領導人的這些表現是公開亮出了「台獨」的底牌，不僅妄圖對兩岸現狀進行「定位」，還妄圖對未來進行「定位」，危害性極大。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷指出，美國拜登政府執行的是言行不一、言行分裂的台灣政策，美國本應基於現實找到發展中美關係的一個新模式，但現在看來，拜登政府還沒有找到這個新模式，或者說不願意找到這個新模式。

賴岳謙則指出，台灣的蔡英文當局是美日的棋子，一旦威脅到棋手的利益的時候，一定會被棋手拋棄。他認為，美日今年的動作是一種針對中國大陸的政治訛詐，但可以確定的是，美國不至於為了台灣而甘願陷入台海戰爭的泥淖。