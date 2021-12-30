聽新聞
test
0:00 / 0:00
遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練 中日航艦首次同框
大陸海軍遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，返回青島母港。微信公眾號「人民海軍」報導，訓練期間，外軍艦機對大陸航艦編隊多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊多次組織艦載戰鬥機戰鬥起飛有效應對。
值得一提的是，在大陸官方公開的照片與影片中，出現了遼寧艦與日本直升機護衛艦出雲號同框的畫面，這也是首次公布的大陸航艦與外軍護衛艦「合影」。
報導指出，在20多天的訓練中，編隊跨黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，進行多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。
編隊9日啟航後直奔黃海某海域，組織開展了編隊搜救、艦載機戰術飛行、空情處置等多項針對性訓練，並圍繞艦載戰鬥機全天候作戰進行專攻精練，高強度、跨晝夜、多批次的艦載戰鬥機起降訓練。
在向西太平洋航渡期間，遼寧艦編隊連續轉戰多個訓練海域，貼近實戰檢驗編隊作戰能力，多次組織對空、對潛等分域作戰訓練課目，殲15艦載戰鬥機島鏈外跨晝夜連續訓練和戰術飛行，進一步錘煉作戰籌畫、指揮控制、體系構建、兵力協同和綜合保障能力，檢驗、完善、優化戰訓成果10多項。
此次出海訓練過程中，日本自衛隊統合幕僚監部，多次對遼寧艦編隊的航行情況進行通報，觀察到遼寧艦編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下後，起降了殲15艦載戰鬥機。
值得注意的是，除了秋月號驅逐艦、P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了出雲號直升機護衛艦監視偵察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言