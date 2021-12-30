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遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練 中日航艦首次同框

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
遼寧艦編隊拍攝的日本直升機護衛艦「出雲號」（畫紅圈）。新聞聯播截圖
遼寧艦編隊拍攝的日本直升機護衛艦「出雲號」（畫紅圈）。新聞聯播截圖

大陸海軍遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，返回青島母港。微信公眾號「人民海軍」報導，訓練期間，外軍艦機對大陸航艦編隊多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊多次組織艦載戰鬥機戰鬥起飛有效應對。

值得一提的是，在大陸官方公開的照片與影片中，出現了遼寧艦與日本直升機護衛艦出雲號同框的畫面，這也是首次公布的大陸航艦與外軍護衛艦「合影」。

報導指出，在20多天的訓練中，編隊跨黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，進行多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。

編隊9日啟航後直奔黃海某海域，組織開展了編隊搜救、艦載機戰術飛行、空情處置等多項針對性訓練，並圍繞艦載戰鬥機全天候作戰進行專攻精練，高強度、跨晝夜、多批次的艦載戰鬥機起降訓練。

在向西太平洋航渡期間，遼寧艦編隊連續轉戰多個訓練海域，貼近實戰檢驗編隊作戰能力，多次組織對空、對潛等分域作戰訓練課目，殲15艦載戰鬥機島鏈外跨晝夜連續訓練和戰術飛行，進一步錘煉作戰籌畫、指揮控制、體系構建、兵力協同和綜合保障能力，檢驗、完善、優化戰訓成果10多項。

此次出海訓練過程中，日本自衛隊統合幕僚監部，多次對遼寧艦編隊的航行情況進行通報，觀察到遼寧艦編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下後，起降了殲15艦載戰鬥機。

值得注意的是，除了秋月號驅逐艦、P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了出雲號直升機護衛艦監視偵察。

遼寧艦 日本 直升機 自衛隊

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