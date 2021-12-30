共軍：共機出動架次比民進黨炒作數量「只會多不會少」

針對蔡政府近期稱，今年以來大陸軍機940餘架次進入台灣空域，是2019、2020年度總和的兩倍，此外，美國防部官員稱，中國大陸在台灣周邊海空域的行動增加了印太地區武裝部隊之間誤判的可能性，加強台灣自衛是一項緊迫任務，大陸國防部發言人譚克非今天回應稱，大陸實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量「只會多、不會少」，目標十分明確，就是以果斷行動回擊台灣內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑。

據環球網報導，譚克非今天在大陸國防部例行記者會上表示，當前台海局勢緊張升級的根源，在於民進黨當局和台獨分裂勢力的謀「獨」挑釁和外部勢力的「以台制華」圖謀。他並稱，捍衛國家主權安全、遏制台獨分裂行徑，中國人民解放軍義不容辭。

譚克非指，今年以來，解放軍常態環台島（台灣）組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，常態抵近台島周邊組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，常態在台島附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量「只會多、不會少」，目標十分明確，那就是以果斷行動回擊台灣內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。