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展望2022年兩岸關係 陸委會：不挑釁、不冒進

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系記者陳政錄／攝影
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系記者陳政錄／攝影

陸委會30日舉行今年最後一場例行記者會，就過去一年的兩岸關係和未來展望，陸委會發言人邱垂正指出，政府的政策始終一貫，不挑釁，不冒進。他呼籲，北京應務實面對「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，及我方「四個堅持」的堅定底線。

邱垂正首先提到，這一年來，國際社會及台灣民意均已對中共積極的對外擴張，以及對台外交打壓、軍事威脅以及各種統戰分化等強制性作為引發區域的緊張形勢，都表達了嚴正的關切與質疑。

邱垂正表示，過去5年來，面對中共對台的威脅與挑戰，以及空前的不友善措施，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁，不冒進，致力維護台海與區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。

展望明年的兩岸關係發展，邱垂正表示，新的一年，政府仍將遵循既有的政策，處理兩岸事務，務實維護健康正常有序的交流管理。

他說，呼籲北京當局，認真面對蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，正視我方「四個堅持」的堅定底線，那就是台灣為堅定堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯，堅持中華民國台灣的前途必須依循全體台灣人民的意志。

邱垂正喊話，陸方應務實調整對台負面的思維與作為，以此處理兩岸關係，才有可能往良性互動的方向發展。

大陸國台辦發言人馬曉光29日主持記者會時，也對陸方的兩岸政策和來年展望進行總結，他預告將採取「更有力措施」，以粉碎台獨。

邱垂正 北京 兩岸政策 陸委會 馬曉光

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