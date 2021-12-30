中俄關係取代中美關係 成大陸民眾眼中最重要雙邊關係

大陸《環球時報》近日公布的「中國人看世界」年度民意調查顯示，中俄關係已經取代中美關係，成為受訪者眼中對中國影響最大的雙邊關係，為這項調查16年來首見。受訪者甚至認為，中美關係還不如中歐關係重要。

環球時報旗下的環球輿情中心2006年開始進行「中國人看世界」年度民意調查。環球時報稱，本次主要採會員邀約的在線問卷填答方式進行隨機抽樣調查，執行時間為今年12月10日至12月15日，調查樣本覆蓋中國七大區域的16座城市，共回收有效問卷2,148份。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這道多選題時，55.6%受訪者選擇「中國與俄羅斯的關係」，中選率居第一；「中國與歐盟的關係」（44.9%）和「中國與美國的關係」（41.8%），分居二、三名。

環球時報稱，在2006年至2020年的調查中，中美關係曾連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。與此同時，在中國的周邊關係中，中俄關係也以近六成（59.1%）的中選率，連續4年成為受訪者心目中對中國最重要的周邊關係。

對此，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所中亞室副主任楊進表示，中俄關係過去多年始終保持著非常友好的狀態，在兩國元首的引領下，中俄在外交、經濟等領域展現出高水平的合作。在國際關係中，中俄兩國保持高度的合作態勢，如共同反對霸權主義和單邊主義。

楊進指出，中俄雙方在各自的一些重要問題上也互相支持，如俄羅斯在涉港、涉疆等問題上的表態，都提升了中國民眾對俄羅斯的好感度。同時，這也和目前中國對外關係的自主性越來越強有很大關係。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀則認為，中國始終重視中美關係，並一直努力推動這對大國關係在積極健康的正軌上行進，但無論川普政府還是拜登政府，始終保持打壓中國的戰略，大陸民眾可能因此產生對美國政府「放棄治療」的心態。

周方銀並分析，在當前中美競爭中，歐盟是雙方都需要爭取的對象，這讓中歐關係的重要性進一步凸顯。同時，中歐經貿關係過去一年不斷推進，中國已成為歐盟第一大貿易夥伴，這些因素共同提升了中歐關係在大陸民眾眼中的重要性。

與此同時，在周邊關係中，中日關係在大陸民眾心目中的受重視度排名近兩年持續下降，已從2019年的第二位降至2021年的第五位。

周方銀認為，這一結果一定程度反映出中國民眾認為日本的政策獨立性有所下降。在安倍政府和川普政府時期，人們可以看到日方還抱有改善日中關係的想法，但隨著美日兩國政府更替，日本迅速配合美國對中國採取一系列不友好政策，暴露出其內心的真實意圖，也引發中國民眾的不滿。