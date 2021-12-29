「2021香港記憶香港情」影展 今起上線
為促進台港文化交流，財團法人台港文化合作策進會（台港策進會）舉辦「2021香港記憶香港情」影展，精選6部代表性香港電影，於今（29）日在華山光點舉行開幕暨特別放映會，並於線上平台正式上線。
陸委會副主委、台港策進會代理董事長邱垂正表示，台灣與香港地理位置、語言、文化相近，加上近年香港情勢變化，移居來台港人持續增加，其中，有許多是藝文工作者，他們選擇來到自由、民主、多元的台灣，繼續保有及發揮創作能量。
邱垂正說，香港電影一直在華語影壇占有一席之地，有不少影迷從小看香港電影長大，對包羅萬象的港產電影倒背如流。策進會作為台港文化交流平台，為促進台港兩地文化交流、保存香港文化並延續自由創作精神，特別精選6部具代表性的香港電影。
6部電影分別為：《好好拍電影》、《淪落人》、《金都》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《狂舞派3》和《殺出個黃昏》。2021「香港記憶香港情」影展自12月29日起，至2022年1月4日免費於「想映電影院」線上平台播映。
另就香港立場新聞，遭港國安處突襲式抓補高層、搜查辦公室以致停止運作，邱垂正認為，中共在今年12月20日發布的香港民主發展白皮書，大言不慚地表示「愛國者治港」不意味不允許持不同主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，並宣稱依香港基本法保障港人的各項權利和自由。
面對如今的現狀，邱垂正說，相關方面的拘捕作為，明顯再度打臉中共，輕易戳破中共編造的「一國兩制」謊言。我們譴責各種迫害人權自由的惡行，也呼籲相關方面迷途知返，勿再成為幫凶及共犯。
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