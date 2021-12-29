國台辦預告「更有力措施」 陸委會：堅定捍衛國家主權

大陸國台辦29日在例行記者會上，展望2022年兩岸關係，並預告將採取「更有力措施」粉碎台獨。對此，陸委會晚間回應，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由，呼籲北京應調整對台負面思維與作為，務實理性處理兩岸關係。

陸委會認為，國台辦言論，呈現出中共面對當前內外部複雜局勢挑戰的對內宣示目的。同時，近期國際社會及台灣民意均已對其對外擴張及政軍經脅迫台灣等升高區域緊張作為，表達嚴正關切及質疑；我們認為，對岸的對台工作應認真省思及正確判斷情勢。

陸委會重申，五年多來，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。呼籲北京當局務實面對「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，及「四個堅持」的共同認知，調整對台負面思維與作為，務實理性處理兩岸關係。

至於國台辦發言人馬曉光說，希望台灣方面盡快取消大陸赴台交流人為限制，包括讓大陸企業和媒體記者能正常輪換。陸委會表示，防疫要求與邊境管制措施，係依據疫情發展與防疫需要適時進行調整。

陸委會認為，陸方批評我方設置人為障礙、干擾阻撓兩岸民間交流，明顯是藉故混淆是非、顛倒黑白。聲明強調，中共當局於疫情期間屢屢利用我政府疫情防控措施挑撥兩岸人民感情，分化台灣社會，無法促進兩岸良性互動，不利雙方人民交流往來。

未來是否調整邊境管理措施？陸委會說明，國際疫情仍嚴峻，近期又有變異Omicron病毒蔓延，中國大陸自入冬以來於內蒙古、浙江、陝西等地均傳出群聚案例，極具社區傳播風險。基於防疫需要，除緊急及人道考量等經專案許可者，政府現階段仍做好邊境管理措施，並配合中央流行疫情指揮中心整體防疫規劃，會同相關機關循序檢討調整邊境管理措施，以兼顧防疫需求與逐步推動兩岸交流。