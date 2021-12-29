香港立場新聞高層6人被捕 柯文哲：第四權保護不容妨害

香港警務處今天早上出動多達200名港警，拘捕香港「立場新聞」高層共6人，包括前總編輯鍾沛權、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩 ，以及總編輯林紹桐。對此，台北市長柯文哲今在臉書指出，第四權的保護不容妨害。

柯文哲指出，港警認為，這六人涉犯串謀發布煽動刊物罪。警方大動作搜查、連新聞材資料也一併搜走。被搜捕的何韻詩是香港知名藝人，引發台灣社會高度關注。

柯文哲說，這個周二，壹傳媒創辦人黎智英和前行政總裁張劍虹、香港「蘋果日報」高層等7人開庭提訊時，也被檢方加控與3間公司犯下串謀發布煽動刊物罪，一樣的罪名。

柯文哲表示，眾多指標性人物遭到逮捕，在2021跨年前增添了肅殺的氣氛。香港從去年六月底開始執行國家安全法，一年多來，已經讓香港新聞報導與資訊揭露面對巨大挑戰。當國家機器可以動輒把新聞報導冠上妨害國家安全 的罪名，用關台、關押來壓迫第四權的行使，必然會使言論自由遭到壓抑，引發寒蟬效應，當真相與事實變得遙遠，政府也會離民心、法治、開放與進步愈來愈遠。

柯文哲說，人權與法治乃至新聞自由，是人類的普世價值。北京政府對媒體的壓迫，針對性的裁罰、濫捕媒體工作者，用監獄做為壓制異見的工具，不會讓他的人民心悅誠服，不會得到國際社會尊重。