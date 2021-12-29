中國大陸將加快制定統一出口管制清單

中國大陸將加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作，嚴格保護市場各方主體的合法權益。大陸商務部官員指出，中國認為，國際出口管制應朝向公正、合理、非歧視的方向發展，抵制歧視性做法，不應為全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

據新華社與路透報導，大陸國務院新聞辦公室29日發布《中國的出口管制》白皮書，這是中國大陸首次發布該領域白皮書。

出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施。

白皮書全文9,000餘字，正文包括四個部分，分別是：中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，不穩定性不確定性顯著上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，世界和平面臨多元挑戰和威脅。公正、合理、非歧視的出口管制，對於有效應對新形勢下國際和地區安全風險與挑戰、維護世界和平與發展，地位和作用日益凸顯。

白皮書提出，中國未來將貫徹落實總體國家安全觀，統籌發展和安全，以加快構建設計科學、運轉有序、執行有力的現代化出口管制體係為目標，抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作，廣泛做好法律政策的宣貫，嚴格保護市場各方主體的合法權益，為營造市場化、法治化、國際化營商環境創造良好條件。

另，據香港信報財經網，大陸商務部負責官員表示，目前國際出口管制出現濫用，以及無理實施歧視限制措施，特別是個別國家，泛化國家安全，憑空捏造理由，動用國家力量干預正常貿易往來和市場交易，屢次濫用出口管制作為打壓和霸凌他國的工具，導致發展中國家和平利用出口管制物項的正當權益受到損害，危害國際產業鏈、供應鏈穩定。

大陸商務部官員指出，中國認為，國際出口管制應朝向公正、合理、非歧視的方向發展，抵制歧視性做法，不應損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

在建立健全現代化出口管制體系的舉措方面，大陸商務部稱，中國將優化出口許可管理，提升執法能力，打擊出口管制違法活動，保障出口管制法律法規得到完整、準確、嚴格實施。