快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

何韻詩被捕 杜汶澤發聲：「我知道你不會怕」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
《立場新聞》多人被捕，杜汶澤在臉書嘆此事讓人痛心。（取自杜汶澤臉書）
《立場新聞》多人被捕，杜汶澤在臉書嘆此事讓人痛心。（取自杜汶澤臉書）

香港國安處29日一早拘捕《立場新聞》現任、前任高層共6人，其中包含前董事、歌手何韻詩。對此，目前身在台灣的香港男星杜汶澤透過臉書發聲，並貼出和何韻詩的合照喊話：「我知道你不會怕」。

《立場新聞》多人被捕，杜汶澤在臉書嘆此事讓人痛心，「立場姐姐，採訪時被人打，施暴者逍遙法外，去討回公道自己卻被關；昇哥（陳朗昇）報導真相，工作時所有可以中過的武器基本上都中過，結果今天又被抓。」

杜汶澤指出，「罵你們又說我引起社會仇恨；我繼續生活，不作任何反抗，默不作聲等你們倒台，這樣可以嗎？不行嗎？一定要祝你們千秋萬世？」他並反諷說，不要再說有什麼不能做，就乾脆出一個生存清單，「大家跟著你們的意思活下去好了。」

香港《巴士的報》報導，香港國安處人員持法院據《香港國安法》第43條發出之手令搜查立場新聞， 獲授權搜查及檢取新聞材料，稍後會帶同鍾沛權搜查立場觀塘辦公室。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行。

目前在台灣的香港男星杜汶澤，在臉書上貼出和何韻詩的合照，隔空喊話「我知道你不會怕」。（取自杜汶澤臉書）
目前在台灣的香港男星杜汶澤，在臉書上貼出和何韻詩的合照，隔空喊話「我知道你不會怕」。（取自杜汶澤臉書）

香港 國安法 巴士

延伸閱讀

何韻詩與立場新聞幹部遭捕 杜汶澤：我知你不會怕

何韻詩遭香港警方逮捕　臉書PO文曝最新動態：心情OK

香港藝人何韻詩等6名《立場新聞》現任及前高層被捕

杜汶澤酸王力宏暫退演藝圈 「放進去跟拔出來2種態度」

相關新聞

林瑞陽夫婦公司被查 大陸官方：涉案人員多、金額巨大

台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查。河北省石家莊市裕華區市場監督管理局回應表示，此傳銷組...

是否封殺王力宏？國台辦：支持交流不變 望「德藝雙馨」

藝人王力宏日前宣布將暫別演藝圈，但大陸對王力宏是否會有後續處罰？王力宏會被列入「劣跡藝人」名單？對此，大陸國台辦發言人馬...

何韻詩因立場新聞案被捕 發臉書報平安：目前心情OK

曾任立場新聞董事的藝人何韻詩今天上午被香港警方拘捕。她透過臉書專頁指自己「請各位關心我的朋友不用擔心」。藝...

何韻詩被捕 杜汶澤發聲：「我知道你不會怕」

香港國安處29日一早拘捕《立場新聞》現任、前任高層共6人，其中包含前董事、歌手何韻詩。對此，目前身在台灣的香港男星杜汶澤...

逮捕何韻詩！港府斬首《立場》的國安大捕抓

「最後被捕的請關燈...香港政府與國安警察總能以不同手段，重複提醒大家：『JMGGJ』。」香港國安處在今天29日清晨發動突襲，抓捕了包括何韻詩、鍾沛權等人在內，總共6名與《立場新聞》有關的高層與前董事，同時出動將近200名國安人員搜查《立場新聞》辦公室。國安處的拘捕理由，是以「涉嫌串謀發布煽動刊物罪」為名，在沒有提出事證之下當場拘捕帶走調查。突襲行動在今年已有蛛絲馬跡，已被逮捕的黎智英等《蘋果日報》高層，前一天才被追加控訴發佈煽動刊物罪名，早前7月份時，創作兒童繪本的香港言語治療師工會，也是因「意圖引起孩童憎恨港府」而以同樣罪名抓捕。

大陸稱 已為17.7萬名在陸台灣民眾接種新冠疫苗

大陸國台辦發言人馬曉光表示，中國大陸高度重視台灣同胞的生命健康福祉。截至今年12月15日，已有17.7萬名在大陸台胞接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。