何韻詩被捕 杜汶澤發聲：「我知道你不會怕」

香港國安處29日一早拘捕《立場新聞》現任、前任高層共6人，其中包含前董事、歌手何韻詩。對此，目前身在台灣的香港男星杜汶澤透過臉書發聲，並貼出和何韻詩的合照喊話：「我知道你不會怕」。

《立場新聞》多人被捕，杜汶澤在臉書嘆此事讓人痛心，「立場姐姐，採訪時被人打，施暴者逍遙法外，去討回公道自己卻被關；昇哥（陳朗昇）報導真相，工作時所有可以中過的武器基本上都中過，結果今天又被抓。」

杜汶澤指出，「罵你們又說我引起社會仇恨；我繼續生活，不作任何反抗，默不作聲等你們倒台，這樣可以嗎？不行嗎？一定要祝你們千秋萬世？」他並反諷說，不要再說有什麼不能做，就乾脆出一個生存清單，「大家跟著你們的意思活下去好了。」