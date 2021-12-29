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香港藝人何韻詩等6名《立場新聞》現任及前高層被捕
香港警方國家安全處29日一早拘捕六名網媒公司高層或前高層，指六人涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」。星島日報指，有消息稱，這六人包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生及現任署理總編輯林紹桐，副採訪主任陳朗昇則被帶走。
星島日報指出，香港警方國安處人員約6時20分還前往《立場新聞》位於開源道的辦公室搜查。另，國安處人員持法庭手令到陳朗昇沙田區寓所搜查。
香港明報則表示，有消息稱，陳朗昇沒有被捕，是協助調查。
被捕六人中的何韻詩是香港知名藝人，過去幾年積極參與香港社會運動。她在被捕前於臉書發布的最新一則訊息是《立場新聞》的年度回顧影音新聞：《告別2021》系列之二「2021禁語：JMGGJ？」
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