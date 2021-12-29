香港警方又搞拂曉出擊 逮捕6網媒高層並搜查辦公室

香港警方國家安全處29日一早就宣布拘捕六名網媒公司高層或前高層，指六人涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」。這六人包括三男三女，年齡介於34歲至73歲，警方還到被捕者的處所進行搜查。但香港警方並未公布這六人任職的媒體。

警務處官網並發布另一則消息稱，警務處國家安全處29日上午還執行由法院根據「香港國安法」第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名制服及便衣人員，搜查行動仍在進行中。

香港獨立網路媒體《立場新聞》臉書官網則於29日上午約7時發文指稱，國安處人員約6時前往立場新聞副採訪主任陳朗昇住所，稱有法庭手令，以「串謀發布煽動刊物罪」作調查，並要求陳朗昇關閉臉書直播，指會阻礙警方工作。

香港國安法第43條明訂，香港警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可採取搜查可能存有犯罪證據的處所、車輛、船隻、航空器以及其他有關地方和電子設備；要求涉嫌實施危害國家安全犯罪行為的人員交出旅行證件或限制其離境等多項措施。

陸委會形容「港版國安法第43條實施細則」是「無限擴張、恐怖無比的警察權」。

根據《立場新聞》臉書官網介紹，《立場新聞》成立於2014年12月成立，編採獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，不受財團、金主、權力機構或黨派左右，也不以營利為目的，主要透過接受商業廣告及公眾贊助來支持長遠發展。

香港壹傳媒創辦人黎智英等七名高層，被控違反港區國安法，勾結外部勢力的案件，前一日在法院再提訊時，也被加控一項串謀刊印煽動刊物等控罪，及改動一項串謀外國制裁香港或中國等控罪，七人全部不准保釋，案件預計明年2月24日再提訊。