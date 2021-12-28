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北京稱「台灣沒有外交部」 陸委會抨擊：與中共互不隸屬

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。（陸委會提供）
陸委會發言人邱垂正。（陸委會提供）

對於尼加拉瓜與台灣斷交後，沒收我在尼國轉售資產，大陸外交部28日表示，台灣沒有外交部，更稱讚此舉是正義之舉。對此，陸委會晚間回應強調，「中華民國是主權獨立國家，台灣有民選總統及組成之政府，與中共非民主專制政體完全不同，更互不隸屬。」

陸委會表示，北京當局以金錢利益惡意強奪我邦交國、打壓台灣的國際交往與生存空間，更罔顧國際法規定，不法侵占台灣在尼加拉瓜合法出售給當地天主教會之館產，此種粗暴霸佔不義之舉嚴重破壞兩岸關係，我政府強烈抗議。

陸委會強調，「中華民國是主權獨立國家，臺灣有民選總統及組成之政府，與中共非民主專制政體完全不同，更互不隸屬。」

陸委會聲明稿抨擊，對岸在國際間非法奪佔我國財產、發表不當言論，已破壞國際秩序，我政府正採取必要國際訴訟、爭取我國權益，也呼籲國際社會共同對尼國及北京當局嚴厲譴責與制裁。

對於尼加拉瓜總統沒收我資產，轉交中國大陸一事，中國大陸外交部發言人趙立堅28日稱，「台灣沒有外交部；中國的全部國家財產，無論是在境內或在海外，其所有權都歸於中華人民共和國」，並稱尼國此舉是「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉」。

外交部 陸委會 尼加拉瓜

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