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美稱申請簽證官員非參加冬奧代表 陸：說法令人費解

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

中國大陸外交部昨證實，已收到美國政府人員在北京冬奧會期間赴中簽證申請，美方對此表示，美國政府本月初宣布的立場不會改變，美國將不會有任何的外交或官方代表（出席2022年北京冬奧會），任何簽證申請都是針對這些外交安全人員的，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。對此，大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，美方說詞令人費解。

據澎湃新聞，趙立堅今天在大陸外交部例行記者會表示，美方一方面聲稱不會有任何外交或官方代表（出席2022年北京冬奧會），一方面又為來自美國國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，這一套說詞令人費解。

他又稱，無論美方如何解釋，事實就擺在那裡。中方再次敦促美方踐行奧林匹克精神，停止體育運動政治化的行徑，停止任何干擾北京冬奧會的錯誤言行。

北京冬奧 美國 外交部

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