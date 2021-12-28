中國「眯眯眼」妝容引熱議 為何和辱華有關？

中國電商三隻松鼠因2019年一張模特兒「眯眯眼」妝容的廣告海報遭質疑醜化中國人，迎合西方刻板印象而「辱華」，三隻松鼠發聲明道歉，而該模特兒對「辱華」評論感到無奈，表示「不明白自己做錯什麼...我眼睛小就不配做中國人了？」

網民評論稱批評三隻松鼠的廣告「陰陽怪氣」、「醜化亞裔」三隻松鼠26日回復《財經網》表示，該廣告宣傳頁面於 2019年10月上線，時值國潮風流行，因此選擇「國潮風」來進行廣告拍攝，絕無刻意醜化之意。至於上海市消保委27日則發文指出，消費圈的審美也要與時俱進。

面對批評，「三隻松鼠」海報中的模特兒「菜孃孃」26日對此微博發文稱：「確實就是長成這個樣子，因為我的性格，和表演風格被選中做這個廣告模特。也沒有故意要去營造什麼辱華形象。」她並寫道：「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！大家做一個心態健康的網民吧。」

另外，德國汽車品牌賓士在中國剛發布的新車廣告影片中，也因有女模特兒同樣有鳳眼的妝容被質疑「辱華」，賓士中國相關部門尚未回應。

中國官媒紛紛評論

「眯眯眼」事件引發中國網民熱議，有人認為「眯眯眼」妝容「辱華」，也有網民認為「本質還是文化自卑，意識裡還是搖著尾巴順著西方主人的意識思考」，有網友寫道：「說到底只是它們自己不喜歡小眼睛，但為了能光明正大的辱罵它就一定要扣個辱華帽子上去。」

中國官媒《環球網》及《人民日報》也先後發文討論，並引述學者說法稱，廣告並未脫離西方對東亞人和「東方主義」的刻板偏見，並認為中國企業和社會應當在這一問題上具有更高的敏感性。學者評論稱，相關的討論有助於以不同角度釐清這問題，但輿論探討不宜變成政治審判。

《人民日報》28日以圓桌方式對「眯眯眼」做評論，並從產品、審美和傳播三個角度作探討，稱應該「充分尊重受眾，才能贏得市場」、「培養健康審美趣味，涵養強大審美自信」，以及「堅持效果導向，也避免『扣帽子』」。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚向德國之聲表示，「眯眯眼」的討論顯現網路時代，人們可以很迅速對事情做出評論，但卻容易忽略多元性，以自己的標準做衡量，而形成偏頗的意見。

他並以「眯眯眼」為例，表示中國種族多，形象也很多元，漢族的形象也只是其中一種，「你今天到新疆西藏，外型跟漢人不一樣，難道就不是中國人嗎？」他問。

「西方刻板印象」

賴祥蔚續指，「眯眯眼」可能和部分網民認為的中國人形象不同，但那也只是中國人的其中一種形象，因此，中國的網民應該適度的補強網路素養，不要輕易地用自己的標準做判斷。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則向《環球網》表示，「眯眯眼」妝容和「辮子」的意象來自於19世紀西方對華人的刻板印象，並非是對華人相貌特徵的客觀形容，而是西方基於民族和意識形態優越感而對東亞人貼上的「標籤」。他認為，西方對東亞人外貌特徵放大的、帶有貶損意義和標簽性質的表現方式。

北京大學教授張頤武則稱向《環球網》說，公開辯論有助於幫助人們更深刻地認識這一問題，也從多角度釐清情況的複雜性，「不過，這應當成為一個輿論層面的探討，而不應成為一個政治判決」。

賴祥蔚也持類似看法，他向德國之聲指出，中國網路上有這樣的討論仍是好事，藉由討論才會知道多元的聲音，彼此學習。

愛國主義？

另外，賴祥蔚也指出，「眯眯眼」事件也和中國的愛國主義有關系，當局會希望適度激起愛國主義，畢竟每個國家都希望國民有愛國心，但一不小心容易沖過頭，就會變仇外。

他說：「稱『眯眯眼』有辱華之嫌，一開始是愛國，但用外型判斷是否扭曲中國形象或辱華，可能就過頭了」。朱巍也表示，有關三只松鼠廣告的熱議，體現出愛國主義和民族平等意識在中國深入人心。

事實上，法國奢侈品牌迪奧（Dior）11月時，因為照片《傲慢的矜持》中年輕女模擁有鳳眼，梳著誇張的劉海及臉部布滿雀斑，惹怒許多中國網民，也遭批評「辱華」，後來迪奧刪除該作品並致歉，攝影師陳漫亦發聲明道歉。

（綜合報導）

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