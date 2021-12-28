尼加拉瓜沒收我外館資產 陸外交部：讚賞尼國正義之舉

對於外交部譴責，尼加拉瓜總統奧蒂嘉在斷交後下令沒收台灣資產，轉移給中國大陸，中國大陸外交部發言人趙立堅28日表示，「首先我要告訴你的是，台灣沒有外交部，只有台灣省的外事負責部門」。他還說，「中國的全部國家財產，無論是在境內還是在海外，其所有權應歸於中華人民共和國政府。」

趙立堅指稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府自成立起就是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，這是不可動搖的歷史和法理事實。」

他說，「根據尊重國家主權和領土完整等國際法基本原則，中國的全部國家財產，無論是在境內還是在海外，其所有權應歸於中華人民共和國政府。」

趙立堅表示，中方上述主張在多年外交實踐中已經得到廣泛認可，高度讚賞尼加拉瓜政府「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉。」

他還說，台灣當局試圖利用轉贈中國大陸國家財產，達到不可告人的目的，這種伎倆最終只能搬起石頭砸自己的腳。

據了解，台灣與尼加拉瓜10日終止外交關係，27日尼加拉瓜媒體報導稱，總統奧蒂嘉下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中國大陸。

對此，外交部對此表示抗議，並說明駐尼國大使館依雙橡園處理模式，以象徵性1美元將館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）天主教教會作為公益用途；我將訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並刻研議相關國際訴訟法律救濟管道。